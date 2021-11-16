В Одесі почали вакцинувати проти коронавірусу дітей віком від 12 років

Усі медики, які роблять щеплення, проходять спеціальне навчання

В Одесі почали вакцинувати проти Covid-19 дітей віком від 12 років. Щеплення дітям робиться виключно вакциною Pfizer. Про це повідомляє директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Левон Нікогосян.

Нікогосян зазначив, що вибір вакцини регламентований Міністерством охорони здоров'я. Для вакцинації дитини потрібна присутність дорослого родича, який підпише згоду на щеплення.

«Дитина приходить до свого педіатра на огляд, підписує згоду, лікар повинен обов'язково подивитися наявність усіх щеплень за календарем (без цього від Covid-19 не прищеплять, – ред.). Якщо все там добре, все є, то лікар пише згоду, батьки розписуються і приходять сюди в кабінет для щеплень», – розповіла «Думський» лікар-педіатр дитячої поліклініки №6 Олена Галюрова.

У медзакладі до вакцинації дітей почали готуватись ще минулого тижня. Попередньо записалися приблизно 500 бажаючих. Процедура добровільна, але процес складніший, ніж для дорослих, кажуть медики.

Усі медики, які роблять щеплення, проходять спеціальне навчання. Щодня вони повинні вакцинувати кратне шість пацієнтів: стільки доз в одному флаконі з вакциною.

Нагадаємо, у столиці Австрії Відні медики почали щепити від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Втім, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) ще не схвалило імунізацію для цієї вікової групи.

Наприкінці жовтня Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення дозволити вакцинацію дітей у віці від 12 до 17 років від коронавірусу з використанням вакцини виробництва Pfizer/BioNTech. Вакцинація для дітей дозволена незалежно від їх приналежності до певних груп ризику.