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    Коли з’явиться українська вакцина проти Covid-19? МОЗ визнав проблеми

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    До кінця року мають бути представлені перші результати досліджень вакцини українського виробництва - Коли з’явиться українська вакцина проти Covid-19? МОЗ визнав проблеми
    До кінця року мають бути представлені перші результати досліджень вакцини українського виробництва
    фото: Shutterstock

    Кузін» «Жодна з розробок досі не дійшла навіть до стадії доклінічних випробовувань»

    Розробкою української вакцини проти Covid-19 займаються декілька ініціативних груп науковців, але ще жодна розробка не перебуває на стадії доклінічного випробування. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

    «У нас зараз є декілька основних ініціативних груп, які займаються розробкою вакцини. Насамперед це група професора Комісаренка у Києві, а також група академіка Андрія Сибірного у Львові. Їхні проєкти фінансуються в рамках Національного фонду наукових досліджень, і вони на різних стадіях. До кінця року будуть представлені перші результати досліджень. Є також декілька приватних структур, які проактивно працюють саме над українською вакциною, переважно це команда дослідників з фармкомпанії «Індар» та фармкомпанії «Лекхім», – розповів Кузін.

    Головний санлікар наголосив, що ще жодна наукова розробка не досягнула стадії випробування. «Жодна з цих розробок не перебуває на стадії доклінічного або клінічного випробування. Тобто про клінічні дослідження ще не йдеться, ніхто про це до нас не звертався», – зазначив Кузін.

    Як раніше повідомлялося, українські вчені з львівського Інституту біології клітин винайшли пероральну вакцину від коронавірусу, яка може використовуватись у вигляді таблетки, спрею чи мікстури. Вакцину буде випробувано у лабораторії Гданська (Польща).

    Також голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, коли може з’явитися перша українська вакцина. В кінці поточного року будуть відомі терміни дедлайну виробництва.

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    Теги: хвороби Ігор Кузін
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    Коли з’явиться українська вакцина проти Covid-19? МОЗ визнав проблеми