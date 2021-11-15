Коли з’явиться українська вакцина проти Covid-19? МОЗ визнав проблеми

Кузін» «Жодна з розробок досі не дійшла навіть до стадії доклінічних випробовувань»

Розробкою української вакцини проти Covid-19 займаються декілька ініціативних груп науковців, але ще жодна розробка не перебуває на стадії доклінічного випробування. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«У нас зараз є декілька основних ініціативних груп, які займаються розробкою вакцини. Насамперед це група професора Комісаренка у Києві, а також група академіка Андрія Сибірного у Львові. Їхні проєкти фінансуються в рамках Національного фонду наукових досліджень, і вони на різних стадіях. До кінця року будуть представлені перші результати досліджень. Є також декілька приватних структур, які проактивно працюють саме над українською вакциною, переважно це команда дослідників з фармкомпанії «Індар» та фармкомпанії «Лекхім», – розповів Кузін.

Головний санлікар наголосив, що ще жодна наукова розробка не досягнула стадії випробування. «Жодна з цих розробок не перебуває на стадії доклінічного або клінічного випробування. Тобто про клінічні дослідження ще не йдеться, ніхто про це до нас не звертався», – зазначив Кузін.

Як раніше повідомлялося, українські вчені з львівського Інституту біології клітин винайшли пероральну вакцину від коронавірусу, яка може використовуватись у вигляді таблетки, спрею чи мікстури. Вакцину буде випробувано у лабораторії Гданська (Польща).

Також голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, коли може з’явитися перша українська вакцина. В кінці поточного року будуть відомі терміни дедлайну виробництва.