Зменшення кількості хворих можна зафіксувати через два тижні після «карантину вихідного дня», – Степанов

«Сьогодні у нас з 00:00 вступив у дію карантин вихідного дня – це вже другий вихідний, який він буде діяти» – Степанов

«Дотримання всіх протиепідемічних заходів, це життєва необхідність» – міністр

Неможливо на наступний день після «карантину вихідного дня» побачити зменшення кількість захворілих, для цього необхідно мінімум два тижні за умови повного його дотримання. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Сьогодні у нас з 00:00 вступив у дію карантин вихідного дня – це вже другий вихідний, який він буде діяти. На минулих вихідних дотримання карантину вихідного дня було так собі, ми бачили численні зупинки роботи закладів громадського харчування або фітнес центрів зі сторони Національної поліції. Для нас важливо виконати всі правила і дотриматися всіх правил, саме карантину вихідного дня», – зазначив міністр.

За його словами, дотримання всіх протиепідемічних заходів – життєва необхідність.

«Згідно з нашими розрахунками ми можемо зупинити і стабілізувати ситуацію, зупинити розповсюдження хвороби і зупинити різке зростання. Коли у нас є карантин вихідного дня і працюють виключно продуктові магазини або аптеки, і ви проводите цю суботу-неділю з родиною, нікуди не виходячи, максимум вийти на вулицю просто прогулятися, то у такий спосіб ми розраховуємо на зменшення контактів і, як наслідок, зменшення кількості захворілих. Неможливо на наступний день після карантинних обмежень побачити відповідне зменшення хвороби, результат ми очікуємо мінімум за два тижні після дійсно проведеного карантину вихідного дня, після дотримання всіх тих обмежень, які встановлені у державі. Хочу наголосити, що всі обмеження – це життєва необхідність», – додав Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу 20 листопада в Україні виявили 14580 нових хворих на коронавірус. Це на 5 хворих більше, ніж днем раніше(14575).

Також минулої доби на Covid-19 захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників.

Було шпиталізовано вчора 1761 особа. Через хворобу померли 215 пацієнтів, а одужали – 7989 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 71949 (зокрема методом ПЛР – 45508, методом ІФА – 26441).

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 612665 осіб, одужало – 282313 осіб, летальних випадків – 10813, проведено ПЛР-тестувань – 4154333.