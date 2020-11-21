На коронавірус у столиці за минулу добу захворіли ще 1213 киян

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі

На коронавірус у Києві за минулу добу захворіли ще 1213 киян. 29 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Іще 1213 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 29 людей. Усього коронавірус забрав життя 1109 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в Києві вже 57 807», – повідомив Кличко.

Захворіли: 605 жінок віком від 18 до 93 років і 469 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв. А також 60 дівчаток від одного до 17 років та 79 хлопчиків від одного до 17 років. Захворіли, зокрема, 66 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 313 людей. Усього коронавірус подолали 20 704 мешканця Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 315, Солом’янському– 179, в Голосіівському і Подільському районах – по 114 випадків, – зазначив мер Києва. – Будьте обережними! Не нехтуйте своїм здоров’ям. Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе та тих, хто поруч!» – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу 20 листопада в Україні виявили 14580 нових хворих на коронавірус. Це на 5 хворих більше, ніж днем раніше(14575).

Також минулої доби на Covid-19 захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників.

Було шпиталізовано вчора 1761 особа. Через хворобу померли 215 пацієнтів, а одужали – 7989 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 71949 (зокрема методом ПЛР – 45508, методом ІФА – 26441).

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 612665 осіб, одужало – 282313 осіб, летальних випадків – 10813, проведено ПЛР-тестувань – 4154333.