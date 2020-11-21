У найбільшому місті Канади вводять локдаун

Школи, аптеки і продуктові магазини будуть відкриті, а торгові центри та інші магазини повинні перейти на доставку товарів

Жителям Торонто рекомендують без особливої необхідності не виходити на вулицю і не спілкуватися з рідними та друзями

Влада Торонто 23 листопада введе 28-денний локдаун в зв’язку з різким погіршенням ситуації з поширенням коронавірусу. Про це заявив глава регіону Даг Форд.

За його словами, це необхідно, щоб запобігти найгіршому сценарію розвитку подій. Форд зазначив, що такі заходи торкнуться і регіону Пив, який знаходиться поруч з Торонто.

Нові обмеження передбачають повне закриття спортивних і центрів дозвілля, казино, перукарень, салонів краси. Заклади громадського харчування можуть продавати їжу тільки на винос. На вулиці можуть збиратися групи не більше десяти осіб, такою ж кількістю обмежена одноразове число парафіян в релігійних установах, на похоронах і на весіллях.

Школи, аптеки і продуктові магазини будуть відкриті, а торгові центри та інші магазини повинні перейти на доставку товарів або дозволити їх забирати покупцям після онлайн-покупок з вулиці.

Жителям Торонто рекомендують без особливої необхідності не виходити на вулицю і не спілкуватися з рідними та друзями. Порушникам карантину загрожує штраф.

18 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про рекордне зростання числа заражень на коронавірус за тиждень. Так, число тих, що заразилися в усьому світі зросла на 3977223. Кількість випадків з летальним результатом склала 59699.

Нагадаємо, за минулу добу 20 листопада в Україні виявили 14580 нових хворих на коронавірус. Це на 5 хворих більше, ніж днем раніше(14575).

Також минулої доби на Covid-19 захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників.

Було шпиталізовано вчора 1761 особа. Через хворобу померли 215 пацієнтів, а одужали – 7989 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 71949 (зокрема методом ПЛР – 45508, методом ІФА – 26441).

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 612665 осіб, одужало – 282313 осіб, летальних випадків – 10813, проведено ПЛР-тестувань – 4154333.

Як повідомлялося, компанія Vyzr Technologies, що базується в Торонто, створила BioVyzr – щит, який покриває обличчя власника та захищає від крапель та патогенів.