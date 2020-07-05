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    Здоров'я

    На коронавірус за добу захворіли понад 50 медиків, – Степанов

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    Степанов зазначив, що загалом за час пандемії в Україні захворіли 6990 медпрацівників - На коронавірус за добу захворіли понад 50 медиків, – Степанов
    Степанов зазначив, що загалом за час пандемії в Україні захворіли 6990 медпрацівників

    За минулу добу захворіли 823 особи, з них 53 дитини

    За минулу добу понад 50 медпрацівників захворіли на коронавірусну інфекцію.

    Про це під час брифінгу у неділю, 5 липня, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За минулу добу захворіли 823 особи. З них 53 дитини, а також 53 медпрацівника. Було госпіталізовано 215 осіб, зафіксовано 22 летальні випадки. При цьому одужав 221 пацієнт», – сказав міністр.

    Степанов зазначив, що загалом за час пандемії в Україні захворіли 48 500 людей, з них – 3509 дітей та 6990 медпрацівників. При цьому загалом одужали 21 376 осіб, а летальних випадків – 1249.

    «За попередню добу загалом було здійснено 13957 тестів. І з них 9934 дослідження методом ПЛР, а також 4023 методом дослідження ІФА», – додав Степанов.

    Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж учора (914).

    Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15).

    Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249.

    У Києві виявлено хворих 78 осіб (вчора 118). Також 30 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 37) і 138 – на Львівщині (вчора 176), 67 – на Рівненщині (вчора 91).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      48500
    • Хворіють
      25875
    • Одужали
      21376
    • Померли
      1249

    Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

    Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

    Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

    У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).

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