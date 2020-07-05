У світі вже майже 11 млн 400 тис хворих на коронавірус



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З початку пандемії від коронавірусу одужали 6 млн 445 тисячі 259 пацієнтів

Загалом у світі від початку пандемії 533 619 людей померло від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою

У світі станом на ранок неділі, 5 липня, виявлено 11 млн 387 тисячі 499 випадків зараження коронавірусом, зокрема 6 млн 445 тисячі 259 пацієнтів одужали.

Такі дані містяться на порталі Worldometer.

Загалом у світі від початку пандемії 533 619 людей померло від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

«Лідером» за кількістю хворих залишаються США, де коронавірус виявлено у 2 млн 935 тисячі 770 людей, з них 1 млн 260 тисячі 405 пацієнтів одужали, 132 318 особи померли.

У Бразилії від початку пандемії коронавірус виявили у 1 578 376 людей, з них 64 365 померли і 978 615 одужали.

У РФ підтверджено 674 515 випадків зараження коронавірусом. Від початку пандемії у країні померло 10 027 осіб, одужало 446 879 людей.

До відома, в Україна станом на 5 липня зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж учора (914). Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15). Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249.

Коронавірус в Україні

Всього 48500

Хворіють 25875

Одужали 21376

Померли 1249

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У Києві виявлено хворих 78 осіб (вчора 118). Також 30 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 37) і 138 – на Львівщині (вчора 176), 67 – на Рівненщині (вчора 91).