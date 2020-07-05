Трамп знову пригрозив покарати Китай за пандемію коронавірусу



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Трамп не надав жодних доказів для своїх тверджень

Трамп зазначив, що з КНР походить не тільки коронавірус нового типу, «але й інші віруси»

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив покарати КНР за пандемію Covid-19. Про це американський президент заявив у суботу, 4 липня, під час промови до Дня незалежності. Трансляція промови велася на офіційній Twitter-сторінці Білого дому, повідомляє DW.

«Обман КНР, її скритість і спроби приховати проблеми, дозволили вірусу поширитися на 189 країн. Китай потрібно притягти до повної відповідальності», – заявив Трамп.

Крім того, Трамп зазначив, що з КНР походить не тільки коронавірус нового типу, «але й інші віруси». Утім, американський лідер не пояснив, що саме має на увазі під «іншими вірусами». Так само Трамп не надав жодних доказів для своїх тверджень.

Адміністрація американського президента також не виключає версію, що новий коронавірус міг бути випадково поширений з лабораторії у Вухані.

Нагадаємо, відповідну інформацію оприлюднив телеканал Fox News, який публічно підтримує республіканців і який раніше в американських ЗМІ називали одним з улюблених каналів Трампа. Однак китайська влада цю версію заперечує і каже, що у неї немає наукового підґрунтя. Під сумнів Трамп ставить і офіційну статистику смертності в КНР, вважаючи надані цифри заниженими.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати тимчасово припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Трамп зазначив, що ВООЗ не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність.

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