Епідемія коронавірусу. В Україні новий антирекорд



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Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 68 794 українців

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 673

В Україні станом на ранок 30 липня зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 випадків більше, ніж учора (1022). Про це йдеться на сайті РНБО

Зазначається, що загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 68 794 українців.

Загалом одужали 38 154 людини, за минулу добу 760 (вчора 650), летальних випадків від початку пандемії - 1 673, за минулу добу 23 людини (вчора 13).

Наразі активних хворих коронавірусом в Україні 28 967 людини.

Коронавірус в Україні

Всього 67597

Одужали 37394

Хворіють 28553

Померли 1650

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 29 липня було зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж учора (919)