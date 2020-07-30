Шмигаль обіцяє, що 1 вересня діти підуть до школи



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Навчальний рік розпочнеться вчасно, – заявив глава уряду

В Україні навчальний рік розпочнеться вчасно, 1 вересня відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації по країні. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає пресслужба уряду.

«Навчальний рік по всій території України розпочнеться вчасно з 1 вересня відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні або окремій адміністративно-територіальній одиниці», — наголосив Шмигаль.

Зазначається, що про це він наголосив під час селекторної наради з керівництвом областей щодо організації навчального року.

За словами головного санітарного лікаря Олега Ляшко, організувати навчальний процес треба так, щоб початок уроків був у різний час, щоб діти не відвідували навчальні заклади одночасно з дорослими і сторонніми людьми, які не є учасниками освітнього процесу.

«Викладацький склад повинен буде проходити щоденну термометрію й бути в масках до початку уроку. Для дітей інші норми. Ми відмовляємося від термометрії, але запроваджуємо опитування дітей щодо стану здоров’я. І в разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції їм потрібно забезпечити проведення термометрії та консультації медичного працівника», — додав Ляшко.

Окрім того Шмигаль наголосив, що до 1 вересня потрібно завершити всі ремонтні роботи та забезпечити школи книжками.

«Прошу ОДА дати відповідні завдання своїм працівникам і поставити на контроль ефективне використання коштів. Тому що ресурси надані, але вони не використовуються. Процент використання критично низький», — додав Шмигаль.

Зазначимо, що станом на сьогодні в Україні до послаблення карантину не готові Київ та 12 областей. Крім того за минулу добу в Україні зафіксовано новий антирекорд щодо захворювання на Covid-19. У МОЗ повідомили про 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 випадків більше, ніж учора (1022).

До слова, з 1 серпня набувають чинності нові правила в’їзду до України із країн «червоної зони».

Як повідомлялося, МОЗ завтра поділить Україну на чотири карантинні зони.

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