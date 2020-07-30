Друге коло пандемії. Перші провісники – Китай, В’єтнам та Німеччина? сovid-19

Провісники другого кола пандемії вже зафіксовані в Китаї, В'єтнамі та Німеччині Фото: EPA-EFE

Країни, які заявляли про повну перемогу над коронавірусом, фіксують нові спалахи

У Всесвітній організації охорони здоров'я визнали, що пандемія Covid-19 – «найважча» надзвичайна ситуацією в галузі охорони здоров'я, з якою будь-коли стикалася Організація. За словами генерального директора ВООЗ, у країнах, які раніше заявляли про повну перемогу над недугою, де лікарі демонстративно знімали маски, а уряди послаблювали карантинні обмеження, знову і знову фіксують нові спалахи.

ВООЗ прогнозує, що нова хвиля пандемії накриє світ у кінці осені-взимку, і, за даними епідеміологів, вона буде агресивнішою за першу.

Поки Європа, яка після Китаю прийняла на себе удар коронавірусної хвороби, намагається оговтатися, першу потужну хвилю не вдається погасити Південній Америці, Сполученим Штатам та Індії (у цій країні проблеми лише трохи пізніше, ніж у Європі, і поки ситуація лише погіршується). Разом із тим, перші провісники другого кола пандемії вже зафіксовані в Китаї, В'єтнамі та Німеччині. Найтривожніше, кажуть у ВООЗ, що в усіх трьох країнах природу спалахів важко пояснити.

Не можна сказати, що коронавірусна інфекція повертається у країни, які заявили, що побороли недугу, у первинних масштабах. Однак сама по собі динаміка, що показує раптове зростання, насторожує.

Китай

Населення: 1,4 млрд

Всього захворіли: понад 83,9 тис.

Захворюваність станом на середину червня: 32 за добу

Захворюваність станом на кінець липня: 68 за добу

Всесвітня організація охорони здоров'я та численні експерти з лютого хвалили китайський досвід боротьби з епідемією, зокрема жорсткі карантинні заходи. Як писав «Главком», на початку квітня Китай заявив про подолання епідемії, однак через кілька тижнів там почали виявляти нові осередки поширення хвороби.

В останні дні Китай повідомляє про найбільшу кількість випадків «локальних заражень» (тобто не імпортовані з-за кордону випадки, а саме інфекція, передана всередині країни) з початку березня. Більшість нових випадків інфікувань зафіксовані у далекозахідному Сіньцзянь-Угурському регіоні із центром в місті Урумчі. Новий спалах в Урумчі почав набирати оберти з 15 липня – після майже п'яти місяців без жодного нового випадку.

В’єтнам

Населення: 97,4 млн

Всього захворіли: 431

Захворюваність станом на середину червня (за добу): 23

Захворюваність станом на сьогодні: 66

Результати боротьби з SARS-CoV-2 у густонаселеному В'єтнамі, який має довгий кордон з Китаєм (1100 км), і не надто ефективну систему охорони здоров'я, можна назвати дивовижними. Від початку пандемії і по сьогодні там було зафіксовано всього 431 випадок зараження та нуль летальних випадків.

У момент, коли всього по країні нараховувалося 10 інфікованих осіб, в'єтнамський уряд зробив ставку на жорсткий карантин: жорстку самоізоляцію влаштовували для осіб не тільки з найближчого, але і з далекого оточення інфікованої людини, позакривали геть усі навчальні заклади та активно залучили до контролю за дотриманням нових правил армію та спецслужби.

Однак наразі скидається на те, що коронавірусна інфекція усе ж вирвалась з-під тотального контролю в’єтнамської влади. З 21 червня у країні зафіксовано зростання кількості випадків захворювань: якщо 21 липня був виявлений 31 випадок інфікування, то в останні дні липня цифри подвоїлись. Як і у випадку з Китаєм, йдеться не про «привезені» випадки, а про локальне розповсюдження. Влада відреагувала миттєво: вже на третій день після початку зростання кількості інфікованих (25 липня) місто Дананг — одне з найбільших у країні — вперше за понад три місяці частково відновило карантин. Сьогодні ж стало відомо про те, що з Данангу у терміновому порядку евакуювали понад 80 тис. людей, в основному – внутрішніх туристів.

У ЗМІ з’явилась інформація про те, що у В’єтнамі поширюється новий тип вірусу, який став результатом мутації SARS-CoV-2. «В’єтнамський» варіант китайського коронавірусу є більш агресивним та небезпечним.

Німеччина

Населення: 80,3 млн

Всього захворіли: понад 207,3 тис.

Захворюваність станом на середину червня: 336 за добу

Захворюваність станом на сьогодні: 702 за добу

Ситуація із поширенням коронавірусної інфекції у Німеччині – країні, яка однією з перших почала послаблювати коронавірусний карантин – насторожує. У другій половині липня добові показники виявлених випадків помітно зросли.

Ще два тижні тому міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан припускав, що його країна може запобігти другій хвилі коронавірусу восени, якщо співгромадяни будуть пильними, особливо під час літньої відпустки. Втім, як виявилось, привезти з собою коронавірус можуть не лише відпускники і туристи, а й трудові мігранти. Так, днями у німецькому західному місті Ред-Віденбрюк днями зафіксовано спалах на м'ясокомбінаті компанії Tönnies – тестування виявило коронавірус відразу у понад тисячі працівників.

Німецький уряд вже почав реагувати на появу нових «піків». МЗС Німеччини не рекомендує своїм громадянам їздити у три регіони Іспанії, де спостерігається зростання числа випадків коронавірусу, в тому числі у Каталонію. З наступного тижня Німеччина запроваджує обов’язкове для всіх пасажирів, які приїжджають із країн з підвищеним ризиком інфікування. До списку, укладеного Інститутом Роберта Коха, увійшли 130 держав. Зокрема — Україна, Азербайджан, Вірменія, Албанія, Казахстан, Чорногорія, Єгипет, Росія, Туреччина, США та інші.

Коронавірус: все стабільно погано

Наразі епіцентром пандемії залишаються Сполучені Штати , Південна Америка та Індія.

США

Населення: 331,1 млн

Всього захворіли: понад 4,4 млн

Захворюваність станом на середину червня: 15,2 тис. за добу

Захворюваність станом на кінець липня: 59,6 тис. за добу

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі даних місцевої влади, у США через коронавірус вже померли понад 146 тис. осіб.

Спікер Палати представників Конгресу США, демократ від штату Каліфорнія Ненсі Пелосі днями розкритикувала президента Дональда Трампа за його підхід до боротьби з пандемією, запропонувавши називати американського лідера «Пан «далі — гірше». «Від самого початку він погіршив ситуацію. Зволікання, заперечення, (його слова про те, що) це містифікація, що це чарівним чином пройде», — заявила Пелосі.

Але є й обнадійливі новини: днями американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що приступила до третьої фази клінічних випробувань вакцини. Уряд США виділив майже пів мільярда доларів на створення цього препарату, який одним з перших стали тестувати на людях у великих масштабах.

Індія

Населення: 1,35 млрд

Всього захворіли: майже 1,45 млн

Захворюваність станом на середину червня: 10 тис. за добу

Захворюваність станом на кінець липня: 46,5 тис. за добу

В Індії коронавірусна інфекція від початку пандемії жодного разу не пішла на спад і наразі поширюється швидкими темпами: з дня на день показники тільки погіршуються – кількість хворих та померлих з дня на день збільшується. Не допомогли і суворі карантинні заходи, і наджорсткі методи контролю за його дотриманням: поліцейські на початку запровадження обмежень били порушників палицями.

Найскладніша ситуація – у густонаселених мегаполісах Нью-Делі і Мумбаї. Влада Нью-Делі не виключає, що до кінця липня у місті буде зафіксовано близько пів мільйона інфікованих (це найгірший сценарій). Для розміщення цих пацієнтів планується використовувати готелі, бенкетні зали і навіть залізничні вагони. Єдина надія Індії на те, що буде винайдена вакцина. Минулого тижня в країні розпочалися перші випробування на людях препарату, що має назву Covaxin.

Бразилія

Населення: 209,5 млн

Всього захворіли: майже 2,5 млн

Захворюваність станом на середину червня: 21 тис. за добу

Захворюваність станом на сьогодні: 60,8 тис. за добу

Динаміка захворюваності у Бразилії не іде на спад. Різкі зниження на графіках обумовлені лише специфікою оприлюднення статистичної інформації у ці дні, а не відсутністю нових хворих.

Від початку пандемії президент країни Жаїр Болсонару вирішив піти найпростішим шляхом: запереченням проблеми. Так само, як і його колега з Білорусі Олександр Лукашенко, Болсонару не запроваджував карантинних обмежень та навіть планує 1 вересня провести урочисті лінійки та відправити дітей до школи, ніби жодної небезпеки немає.

У квітні Болсонару виходив на мітинг у столиці Бразилії, де закликали покласти край карантинним обмеженням. Дійшло до того, що у червні Болсонару у судовому порядку зобов’язали носити захисну маску у громадських місцях. На початку липня з’явилась інформація про те, що у головного скептика Бразилії… діагностували коронавірусну інфекцію. Очевидно, Болсонару пощастило перехворіти у неважкій формі, адже менше ніж за три тижні він повідомив, що повністю одужав. Те ж саме днями повідомив і Лукашенко. Збіг?

Наталія Сокирчук, «Главком»