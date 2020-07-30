Естонія відновила авіасполучення з Україною



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Естонія відновила авіасполучення з Україною

Усі, хто прибуває з України до Естонії, повинні будуть пройти двотижневу самоізоляцію

Уряд Естонії дозволив здійснювати авіаперельоти з Україною. Усі, хто прибув з України до Естонії, повинні будуть пройти двотижневу самоізоляцію.

Про це повідомляє ERR.

Естонія дозволила прямі рейси з України, оскільки сукупна кількість інфекцій на 100 тис. жителів за останні 14 днів становить 24,5.

Відтак у четвер 30 липня, авіакомпанія Wizz Air розпочала рейси з України. Вранці в Таллінн прибув рейс зі Львова, також очікуються рейси з Києва та Харкова.

Усі, хто прибуває з України до Естонії, повинні будуть пройти двотижневу самоізоляцію.

«Якщо дані, які будуть опубліковані 31 липня, покажуть, що кількість захворювань в Україні на 100 тисяч жителів знову перевищує 26, польоти в українські міста знову будуть скасовані», - заявив керівник авіаційного і морського департаменту Міністерства економіки і комунікацій Тайво Линнамяги.