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    На Прикарпатті п'ятеро дітей із табору потрапили до лікарні

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    Із табору на Прикарпатті з харчовим отруєнням госпіталізували п'ятьох підлітків - На Прикарпатті п'ятеро дітей із табору потрапили до лікарні
    Із табору на Прикарпатті з харчовим отруєнням госпіталізували п'ятьох підлітків
    Фото з відкритих джерел

    Через отруєння дітей правоохоронці відкрили провадження

    В Івано-Франківській області 16 липня із отруєнням госпіталізували п'ять підлітків, які відпочивали в дитячому таборі поблизу міста Яремче. Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.

    За даними правоохоронців, до Яремчанської ЦРЛ госпіталізували 5 дітей, віком 13-15 років. У них діагностували гострий гастроентерит. Стан дітей стабільний.

    «Попередній діагноз потерпілих – харчове отруєння. Стан – середнього ступеня важкості. Діти відпочивали в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Делюкс», що в селі Татарів Надвірнянського району», – зазначає пресслужба Держпродспоживслужби.

    Як стало відомо, до інфекційного відділення Яремчанської ЦРЛ станом на 15:00 год. 16.07.2021 р. госпіталізовано 5 дітей: 15.07.2021 р. - 1 особа 2007 р. н.; 16.07.2021 р. – 4 особи (2 – 2006 р. н., 1 – 2007 р. н. та 1 – 2008 р. н.).

    Наразі працівники управління Держпродспоживслужби проводять у закладі оздоровлення та відпочинку «Делюкс» санітарно-епідеміологічне розслідування причин отруєння та позапланову перевірку безпечності харчових продуктів.

    На місці події працювали слідчі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

    Обставини події встановлюються.

    До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.

    Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.

    Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.

    За даним інцидентом порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ.

    Теги: діти отруєння Івано-Франківщина розслідування
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    На Прикарпатті п'ятеро дітей із табору потрапили до лікарні