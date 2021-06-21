У готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей

Недужих із попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізували до Богородчанської центральної районної лікарні

В Івано-Франківській області в готельно-відпочинковому комплексі сталося масове отруєння. Госпіталізовані 10 людей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, 20 червня в інфекційне відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізовано 10 людей, які вживали їжу в готельно-відпочинковому комплексі.

Стан здоров’я – середнього ступеня важкості. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

За даними місцевого видання gk-press.if.ua, серед постраждалих шестеро підлітків та четверо дорослих. Усі вони – жителі села Саджава, які 17 червня перебували у готельно-відпочинковому комплексі в селі Діброва.

Кількість осіб, які були присутні у відпочинковому закладі, уточнюють.

Раніше повідомлялося, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.

Для встановлення причин та умов виникнення спалаху інфекційного захворювання 17 червня 2021 року фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області розпочато проведення епідеміологічного розслідування (збору інформації) та позапланових заходів державного нагляду (контролю) з питань безпечності харчових продуктів закладів громадського харчування.

За даним інцидентом порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ.