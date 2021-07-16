Малюк з Одеси отримав найдорожчий у світі укол (фото)

Маленький Дмитро пройде двомісячний курс реабілітації

Малюк на ім’я Дмитро Свічинський, у якого діагностували спінальну м’язову атрофію, отримав найдорожчий укол у світі. Тепер хлопчику з Одеси, за життя якого переймалися українці, залишилось пройти двомісячний курс реабілітації. Про це у Facebook повідомила кампанія на підтримку дітей зі спінальною м’язовою атрофією в Україні «Діти, ми встигнемо».

«Зараз Дмитрик із батьками перебуває в дитячій лікарні у м. Сан-Антоніо (США), де сьогодні отримав укол та пройде двомісячний курс реабілітації. Також ще раз хочемо зауважити, що весь цей курс коштує на $250 тис. дешевше, ніж варіант, коли б препарат вводили в Україні», – додали представники благодійної кампанії.

Тато малюка Віталій Свічинський розповів, що перед уколом хлопчик проходив усі необхідні обстеження.

Нагадаємо, активістові Євромайдану, лідеру Одеської самооборони Віталію Свічинському вдалося зібрати кошти для порятунку його чотиримісячного сина Дмитра, якому поставили страшний діагноз – спінальна м’язова атрофія. Українці зібрали $2 мільйони на лікування сина активіста.

До збору коштів долучилися волонтерські та ветеранські спільноти, школи, церкви, громадські організації в Україні та за її межами, зокрема в США.

Зазначимо, два роки тому в США схвалено ліки вартістю $2,125 млн за дозу. Це – Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi), препарат першої генної терапії для лікування дітей віком до 2 років зі спинально-м’язовою аміотрофією (СМА).

Читайте також: