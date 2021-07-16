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    Малюк з Одеси отримав найдорожчий у світі укол (фото)

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    На лікування хлопчика збирала гроші вся Україна - Малюк з Одеси отримав найдорожчий у світі укол (фото)
    На лікування хлопчика збирала гроші вся Україна
    Фото: Діти, ми встигнемо

    Маленький Дмитро пройде двомісячний курс реабілітації

    Малюк на ім’я Дмитро Свічинський, у якого діагностували спінальну м’язову атрофію, отримав найдорожчий укол у світі. Тепер хлопчику з Одеси, за життя якого переймалися українці, залишилось пройти двомісячний курс реабілітації. Про це у Facebook повідомила кампанія на підтримку дітей зі спінальною м’язовою атрофією в Україні «Діти, ми встигнемо».

    «Зараз Дмитрик із батьками перебуває в дитячій лікарні у м. Сан-Антоніо (США), де сьогодні отримав укол та пройде двомісячний курс реабілітації. Також ще раз хочемо зауважити, що весь цей курс коштує на $250 тис. дешевше, ніж варіант, коли б препарат вводили в Україні», – додали представники благодійної кампанії.

    Тато малюка Віталій Свічинський розповів, що перед уколом хлопчик проходив усі необхідні обстеження.

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    Малюк з Одеси отримав найдорожчий у світі укол (фото)
    Малюк з Одеси отримав найдорожчий у світі укол (фото)
    Фото: Діти, ми встигнемо

    Нагадаємо, активістові Євромайдану, лідеру Одеської самооборони Віталію Свічинському вдалося зібрати кошти для порятунку його чотиримісячного сина Дмитра, якому поставили страшний діагноз – спінальна м’язова атрофія. Українці зібрали $2 мільйони на лікування сина активіста.

    До збору коштів долучилися волонтерські та ветеранські спільноти, школи, церкви, громадські організації в Україні та за її межами, зокрема в США.

    Зазначимо, два роки тому в США схвалено ліки вартістю $2,125 млн за дозу. Це – Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi), препарат першої генної терапії для лікування дітей віком до 2 років зі спинально-м’язовою аміотрофією (СМА).

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    Теги: США діти Одеса українці ліки
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    Малюк з Одеси отримав найдорожчий у світі укол (фото)