Кількість госпіталізованих через отруєння в ресторанах Харкова знову зросла

У Харкові збільшилась кількість людей, які отруїлися в ресторанах

Зараз проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів

У Харкові знову зросла кількість госпіталізованих унаслідок харчового отруєння після відвідування мережі ресторанів. Наразі відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС.

Зараз проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів.

«Станом на 7 годину 19 червня у м. Харків з підозрою на харчове отруєння до лікувальних закладів госпіталізовано 67 осіб (з них 14 дітей), які попередньо вживали їжу з мережі ресторанів», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції.

Для встановлення причин та умов виникнення спалаху інфекційного захворювання 17 червня 2021 року фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області розпочато проведення епідеміологічного розслідування (збору інформації) та позапланових заходів державного нагляду (контролю) з питань безпечності харчових продуктів закладів громадського харчування.

За даним інцидентом порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ.

Востаннє повідомлялося, що число постраждалих в результаті масового отруєння досягло 57.