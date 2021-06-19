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    Кількість госпіталізованих через отруєння в ресторанах Харкова знову зросла

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    У Харкові збільшилась кількість людей, які отруїлися в ресторанах - Кількість госпіталізованих через отруєння в ресторанах Харкова знову зросла

    У Харкові збільшилась кількість людей, які отруїлися в ресторанах

    Фото з відкритих джерел

    Зараз проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів

    У Харкові знову зросла кількість госпіталізованих унаслідок харчового отруєння після відвідування мережі ресторанів. Наразі відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС.

    Зараз проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів.

    «Станом на 7 годину 19 червня у м. Харків з підозрою на харчове отруєння до лікувальних закладів госпіталізовано 67 осіб (з них 14 дітей), які попередньо вживали їжу з мережі ресторанів», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції.

    Для встановлення причин та умов виникнення спалаху інфекційного захворювання 17 червня 2021 року фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області розпочато проведення епідеміологічного розслідування (збору інформації) та позапланових заходів державного нагляду (контролю) з питань безпечності харчових продуктів закладів громадського харчування.

    За даним інцидентом порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ.

    Востаннє повідомлялося, що число постраждалих в результаті масового отруєння досягло 57.

    Теги: Харків отруєння розслідування харчування
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    Кількість госпіталізованих через отруєння в ресторанах Харкова знову зросла