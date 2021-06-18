Кількість людей, які отруїлися у Харкові, зросла до 34

Кількість харків'ян, які отруїлися суші в ресторанах, зросла до 34

Отруєння пов’язують з їжею з мережі ресторані

У Харкові сталося масове отруєння, з ознаками гострої кишкової інфекції. Кількість постраждалих зросла до 34. Про це повідомив директор департаменту з питань інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

«Маємо 22 дорослих та 12 дітей. Всі у середньому стані — хтось ще в лікарні, когось вже прокапали і відпустили додому. З дня обидва ресторани не працюють, проводилась дезінфекція, відібрано зразки всіх продуктів», — написав Сидоренко у Facebook.

Отруєння пов’язують з їжею з мережі ресторанів «Якіторія» та «Мафія». За словами Сидоренка, Держпродспоживслужба рекомендує закрити ці два ресторани до кінця розслідування. У разі відмови, ветеринарна служба вирішить примусити закриття ресторанів.

Нагадаємо, що для встановлення причин та умов виникнення спалаху інфекційного захворювання 17 червня 2021 року фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області розпочато проведення епідеміологічного розслідування (збору інформації) та позапланових заходів державного нагляду (контролю) з питань безпечності харчових продуктів закладів громадського харчування.

За даним інцидентом порушили кримінальну справуза ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ.