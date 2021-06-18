  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Кількість людей, які отруїлися у Харкові, зросла до 34

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кількість харків'ян, які отруїлися суші в ресторанах, зросла до 34 - Кількість людей, які отруїлися у Харкові, зросла до 34
    Кількість харків'ян, які отруїлися суші в ресторанах, зросла до 34

    Отруєння пов’язують з їжею з мережі ресторані

    У Харкові сталося масове отруєння, з ознаками гострої кишкової інфекції. Кількість постраждалих зросла до 34. Про це повідомив директор департаменту з питань інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

    «Маємо 22 дорослих та 12 дітей. Всі у середньому стані — хтось ще в лікарні, когось вже прокапали і відпустили додому. З дня обидва ресторани не працюють, проводилась дезінфекція, відібрано зразки всіх продуктів», — написав Сидоренко у Facebook.

    Отруєння пов’язують з їжею з мережі ресторанів «Якіторія» та «Мафія». За словами Сидоренка, Держпродспоживслужба рекомендує закрити ці два ресторани до кінця розслідування. У разі відмови, ветеринарна служба вирішить примусити закриття ресторанів.

    Нагадаємо, що для встановлення причин та умов виникнення спалаху інфекційного захворювання 17 червня 2021 року фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області розпочато проведення епідеміологічного розслідування (збору інформації) та позапланових заходів державного нагляду (контролю) з питань безпечності харчових продуктів закладів громадського харчування.

    За даним інцидентом порушили кримінальну справуза ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ.

    Теги: отруєння розслідування дезінфекція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кількість людей, які отруїлися у Харкові, зросла до 34