На який штам Covid-19 найчастіше хворіють українці: нове дослідження

У 60% зразків переважає індійський штам «Дельта»

Українці, які хворіють на коронавірус, переважно заражені штамом «Дельта» вiрусу SARS-CoV-2. Про це свідчать дані дослідження, проведеного вченими Інституту молекулярної біології і генетики.

«Для аналізу нам було надано 75 зразків, взятих наприкінці жовтня у хворих з восьми регіонів України: Харків – 8 зразків, Херсон – 10, Київ – 9, Львів – 9, Ужгород – 10, Одеса – 10, Дніпро – 10, Луцьк – 9. У всіх без винятку зразках детектовано «Дельта» штам вiрусу SARS-CoV-2. Останні дослідження так само, як і попередні, проведені в ІМБГ на початку листопада, свідчать: переважає «материнський» штам «Дельта», т.зв. індійський (B.1.617.2) – його виявлено у 60% зразків», – зазначається у повідомленні.

У решті досліджуваних зразків виявлено 9 різних варіантів цього штаму.

«Серед них є «Дельта AY.4», котрий, як уже довели британські вчені, має підвищений рівень контагіозності (тобто швидкості інфікування) порівняно з «материнським» індійським штамом», – уточнюють науковці.

Вчені виявили «Дельта AY.4» штам у 8 досліджуваних зразках. Найбільше уражена ним, судячи з вибірки, Волинь: у третині досліджуваних зразків з цієї області детектовано «Дельта AY.4» штам. «Дельта AY.4» штам виявлено також у двох зразках із Львівщини, по 1 зразку – з Одеси, Дніпра та Херсонської області», – йдеться у дослідженні.

Уперше в Україні зафіксовано появу штаму «Дельта AY.4.2» – у місті Дніпро. Цей варіант Дельти (його уперше зафіксували у Великій Британії влітку 2021 р.) британські вчені вважають найбільш контагіозним з усіх варіантів вiрусу SARS-CoV-2.

Важливо підкреслити: і сам індійський «материнський» штам, і його мутовані варіанти мають дуже високий рівень контагіозності порівняно з уханським штамом SARS-CoV-2, що прийшов у світ у грудні 2019 р. з Китаю, та британським «Альфа», який спричинив попередню хвилю захворювання в Україні та світі.

Про це свідчать і дані міжнародної наукової бази даних GISAID, згідно з якими на сьогодні різноманітні варіанти штаму «Дельта» знайдено у більш як 97% зразків, секвенованих у світі. Це безпрецедентно, адже досі жоден штам ковіду не мав такого тотального домінування на планеті.

в Україні за минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксовано 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 287). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 4077 осіб, летальних випадків – 595, одужало – 29 тис. осіб.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.