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    Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше

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    Як правило, тромби утворюються у глибокій вені ноги - Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше
    Як правило, тромби утворюються у глибокій вені ноги
    фото з відкритих джерел

    Хвороба нерідко призводить до порушення функцій згортання крові

    Актуальні наукові дослідження свідчать про те, що коронавірусна хвороба нерідко призводить до порушення функцій згортання крові, внаслідок чого у кровоносній системі людини можуть утворюватися тромби. Про це Міністерство охорони здоров’я України повідомило на своїй Facebook-сторінці.

    Отже, тромбоз є досить поширеним ускладненням для людей, що перехворіли на Covid-19. При цьому варто пам’ятати, що найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносним судинам й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії – ТЕЛА). Тромбоз глибоких вен та ТЕЛА потенційно можуть призвести до смерті.

    «Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у більше половини померлих внаслідок Covid-19», – наголошується у дописі.

    Ще одне дослідження, яке провели у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення.

    Серед найбільш розповсюджених симптомів тромбозу лікарі називають наступні:

    • біль і/або чутливість у литці або стегні;
    • набряк ноги стопи або щиколотки;
    • почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла;
    • Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

    Щодо факторів ризику утворення тромбів, особливо слід виділити такі:

    • Куріння;
    • вживання протизаплідних пігулок;
    • варикозне розширення вен;
    • малорухливий спосіб життя;
    • ожиріння;
    • вагітність;
    • вживання алкоголю тощо.

    МОЗ України вчергове закликав громадян вакцинуватись, аби уникнути ризику небезпечних ускладнень для організму внаслідок перенесення Covid-19.

    Нагадаємо, нещодавно вчені виявили причину небезпечного ускладнення при коронавірусі.

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    Теги: здоров'я ОРДЛО хвороби коронавірус
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    Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше