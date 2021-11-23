Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше

Хвороба нерідко призводить до порушення функцій згортання крові

Актуальні наукові дослідження свідчать про те, що коронавірусна хвороба нерідко призводить до порушення функцій згортання крові, внаслідок чого у кровоносній системі людини можуть утворюватися тромби. Про це Міністерство охорони здоров’я України повідомило на своїй Facebook-сторінці.

Отже, тромбоз є досить поширеним ускладненням для людей, що перехворіли на Covid-19. При цьому варто пам’ятати, що найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносним судинам й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії – ТЕЛА). Тромбоз глибоких вен та ТЕЛА потенційно можуть призвести до смерті.

«Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у більше половини померлих внаслідок Covid-19», – наголошується у дописі.

Ще одне дослідження, яке провели у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення.

Серед найбільш розповсюджених симптомів тромбозу лікарі називають наступні:

біль і/або чутливість у литці або стегні;

набряк ноги стопи або щиколотки;

почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла;

Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

Щодо факторів ризику утворення тромбів, особливо слід виділити такі:

Куріння;

вживання протизаплідних пігулок;

варикозне розширення вен;

малорухливий спосіб життя;

ожиріння;

вагітність;

вживання алкоголю тощо.

МОЗ України вчергове закликав громадян вакцинуватись, аби уникнути ризику небезпечних ускладнень для організму внаслідок перенесення Covid-19.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили причину небезпечного ускладнення при коронавірусі.

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