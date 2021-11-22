Вакциновані в реанімації. Чому це – нормально

Пандемічне майбутнє вже поруч: у лікарнях вакцинованих буде більше, ніж невакцинованих

В останні тижні через масштабний спалах Covid-19 в Україні утворилися довжелезні черги під пунктами щеплень. Аргумент про те, що щеплення різко знижує вірогідність шпиталізації та тяжкого перебігу хвороби досі не діяв на більшість таких людей. Цього разу охочі вакцинуватися вишикувалися через суворі обмеження, які наклала влада на осіб без щеплення. Вони не мають можливості користуватися громадським транспортом, відвідувати магазини та розважальні заклади, декого обмежили і в праві на роботу.

Проте, і нині кількість невакцинованих дорослих в Україні сягає 60%. «Залізобетонним» аргументом решти антивакцинаторів лишається факт: щеплені люди теж хворіють.

Чому так?

Теорія захисту

Всі схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я вакцини від коронавірусу захищають від важкого перебігу інфекції, ускладнень та смерті. Однак щеплені все одно можуть захворіти та заразити оточення.

Останні дослідження показують, що дві дози AstraZeneca захищають від важкої хвороби та шпиталізації з ефективністю 92% для штаму «дельта»; Pfizer має ефективність 93,7% проти важкого перебігу захворювання, проти зараження штамом «дельта» – на 88%; ефективність CoronaVac становить 65,9% у запобіганні захворюванню штамом «дельта», 87,5% у запобіганні шпиталізації та 86,3% у запобіганні смерті від коронавірусу.

Крім того, важливо пам’ятати, що імунний захист формується через 14 днів після уколу. Нагадаємо, як у березні Віктор Ляшко, чинний міністр, який на той момент був головним санітарним лікарем, захворів на Covid-19 через кілька днів після щеплення, чим підкинув вітчизняним антивакцинаторам псевдоаргументів для відстоювання своїх псевдотеорій.

Викривлена статистика

У розпал нового сплеску епідемії у Франції було подолано символічну віху: тепер у реанімації країни щодня надходить більше вакцинованих людей з тяжкою формою Covid-19, ніж невакцинованих. Такі цифри не є вигадкою окремих супротивників вакцинації, підтверджує Le Figaro.

Відсоток вакцинованих людей у Франції

У Франції щеплено майже 79%

Динаміка захворюваності

Після серпневого спалаху у Франції знову спостерігається ріст захворюваності

За офіційними даними, 31 жовтня до лікарень було направлено 26 вакцинованих проти 23 невакцинованих.

«Ось і нова кістка, кинута «антиваксам». Деякі бачать у цьому явний доказ того, що вакцини не працюють. Чи це нормально, що вакцинованих зараз у лікарні більше, ніж невакцинованих?», – ідеться у статті.

Це – нормально, стверджують автори матеріалу. «Як це зазвичай буває в науці, вилучення необроблених даних без включення їх до контексту вводить в оману. У переважно щепленій популяції, де вакцина не запобігає на 100% виникненню важких форм (а лише приблизно на 90%), очікувано, що частка шпиталізованих щеплених людей, імовірно, буде більшою, ніж частка нещеплених. До того ж, якби 100% популяції були вакциновані, то вийшло б, що 100% шпиталізованих були б щеплені», – пояснює видання.

DREES (статистична служба, відповідальна за питання охорони здоров'я та соціальної політики) підкреслює, що «невакциновані люди потрапляють до лікарень удев’ятеро частіше, ніж повністю вакциновані». За даними організації, на 1 млн невакцинованих людей 29 осіб були госпіталізовано до реанімації, у порівнянні з трьома на 1 млн вакцинованих. Те ж саме і зі смертельними випадками: у період з 4 до 31 жовтня 2021 року на 1 млн невакцинованих людей припало 52 випадки смертей, а серед вакцинованих їх лише шість.

У розпал нового сплеску епідемії у Франції було подолано символічну віху: тепер у реанімації країни щодня надходить більше вакцинованих людей з тяжкою формою Covid-19, ніж невакцинованих (Фото: EPA)

Куди зникають антитіла

Чергова хвиля коронавірусу не оминула і державу Ізраїль – «ікону» прибічників щеплень. Адже саме Ізраїль першим придбав необхідну кількість вакцини для свого населення та зміг щепити понад половину громадян. Зупинився Ізраїль на 67% вакцинованих.

Відсоток вакцинованих людей в Ізраїлі

Ізраїль вакцинував 67% населення

Динаміка захворюваності

Нова хвиля коронавірусу накрила Ізраїль у серпні

Показники захворюваності на коронавірус у цій країні почали зростати у другій половині серпня, і знову ж хворіли і навіть помирали у тому числі щеплені. «Смертельні випадки однозначно були, але це дуже мала кількість, вона рівнозначна такій кількості померлих, що й при грипі. Але як я вже казав, основна маса людей хворіє легко. До того ж кількість хворих у рази менша, ніж до вакцинації, включаючи людей з хронічними та онкологічними хворобами. У більшості заражених немає симптомів або вони переносять недугу з легкою симптоматикою – наприклад, підвищення температури», – розказував «Главкому» ізраїльський лікар Борис Бриль.

Головним поясненням того, чому на лікарняних ліжках опинялися щеплені двома дозами, – це високе охоплення вакцинацією в цілому країною. Тож оскільки щеплені також можуть захворіти, певний відсоток з них все ж було шпиталізовано. Свою роль зіграло і те, що, за свідченням лікарів, штам «дельта» є більш агресивним за «класичний» китайський.

Борис Бриль також розповідав, що загалом в Ізраїлі вакциновано 65% населення, але для досягнення колективного імунітету потрібно приблизно 85%.

Однак зараз у дослідників з’явилися нові дані. З часом два уколи даватимуть меншу гарантію для здоров’я. Дія двох доз вакцини Pfizer слабшає незалежно від віку пацієнта. Згідно з новим ізраїльським дослідженням, опублікованим у Nature Communications, у людей, вакцинованих двома дозами вакцини від коронавірусу Pfizer у січні та лютому, шанс заразитися вірусом у липні був на 51% вищим, ніж у тих, хто був вакцинований у березні або квітні.

Команда дослідників і лікарів з KSM Research and Innovation провела ретроспективне дослідження, в якому порівнювалася частота випадків повторних інфекцій та госпіталізацій, пов'язаних з Covid-19, між людьми, вакцинованими на початку кампанії в Ізраїлі (січень та лютий), і вакцинованими на пізніших етапах (березень та квітень). У дослідження було включено понад 1,3 млн даних.

«Ризик зараження виявлявся значно вищим для людей, які були вакциновані раніше, з додатковою тенденцією до високого ризику шпиталізації. За словами вчених, результати узгоджуються з іншими дослідженнями цього питання, які показують зниження рівня антитіл та сполук імунної системи через 4-6 місяців», – зазначає видання The Jeusalem Post.

Доктор Барак Мізрахі, який очолював групу дослідників, повідомив, що за попередніми даними, кількість антитіл зменшується і після третього уколу.

Наталія Сокирчук, «Главком»