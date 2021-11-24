Covid-19 в Україні: 14 тис. нових хворих та майже шість сотень смертей за добу

Кількість летальних випадків внаслідок коронавірусу в Україні наближається до 83 тисяч

За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксовано 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 287). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 4077 осіб, летальних випадків – 595, одужало – 29 044 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,3 млн осіб;

одужало – 2,8 млн осіб;

летальних випадків – 82 913;

проведено ПЛР-тестувань – 15,6 млн.

МОЗ наголошує, що 88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.

Також повідомлялося, що у коронавірусних лікарнях Київщини 98% важких хворих – невакциновані.

Ще Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини.