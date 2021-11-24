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    Covid-19 в Україні: 14 тис. нових хворих та майже шість сотень смертей за добу

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    Напередодні понад 4 тисячі українців госпіталізовано з Covid-19 - Covid-19 в Україні: 14 тис. нових хворих та майже шість сотень смертей за добу
    Напередодні понад 4 тисячі українців госпіталізовано з Covid-19
    фото з відкритих джерел

    Кількість летальних випадків внаслідок коронавірусу в Україні наближається до 83 тисяч

    За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксовано 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 287). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 4077 осіб, летальних випадків – 595, одужало – 29 044 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,3 млн осіб;
    • одужало – 2,8 млн осіб;
    • летальних випадків – 82 913;
    • проведено ПЛР-тестувань – 15,6 млн.

    МОЗ наголошує, що 88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

    Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.

    Також повідомлялося, що у коронавірусних лікарнях Київщини 98% важких хворих – невакциновані.

    Ще Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна коронавірус
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    Covid-19 в Україні: 14 тис. нових хворих та майже шість сотень смертей за добу