В Україні скоротилася «жовта» зона карантину

Наразі «червона» зона є найбільшою

«Жовта» зона карантинних обмежень в Україні зменшилася: з 24 листопада Чернівецька область перейшла до «помаранчевої». Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Наразі «червона» зона є найбільшою, до неї належать 19 регіонів: Київ, Київська, Одеська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Черкаська, Рівненська, Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Вінницька, Хмельницька області.

До «помаранчевої» зони відтепер належать Закарпатська, Чернівецька, Полтавська й Харківська області.

У «жовтій» зоні залишилися Тернопільська й Кіровоградська області.

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До слова, «червоні» зони послаблять обмеження для громадського транспорту.

Натомість правила «жовтої» зони карантину в Україні стануть жорсткішими.

Зазначимо, цього тижня глава МОЗ оголосив, що дві області виходять з «червоної» зони.

Нагадаємо, за оцінками Академії наук, Україна пройшла пік смертності від коронавірусу. Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.

Зазначимо, за минулу добу, 23 листопада, в Україні виявили 14 тис. нових хворих на коронавірус та майже шість сотень смертей.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.

Також повідомлялося, що у коронавірусних лікарнях Київщини 98% важких хворих – невакциновані.

Ще Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини.