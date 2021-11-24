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    Уряд змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів

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    Тепер&nbsp;&laquo;жовтий&raquo; сертифікат стане чинним на 30 днів замість 120 - Уряд змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів
    Тепер «жовтий» сертифікат стане чинним на 30 днів замість 120
    фото: diia.gov.ua

    Сертифікати необхідно буде зчитувати через додаток «Дія», а не лише перевіряти візуальну наявність

    Кабінет міністрів України змінює правила у «жовтій» зоні карантину. Про це сьогодні повідомили на засіданні уряду, написав у Facebook нардеп Олексій Гончаренко.

    Так, бізнес та громадські заклади зможуть працювати у «жовтій» зоні лише за умови вакцинації однією дозою всього персоналу (або за наявності негативного тесту чи сертифікату одужання). Теж саме стосується відвідувачів.

    Також «жовтий» сертифікат стане чинним на 30 днів замість 120.

    Ще сертифікати представникам закладу тепер необхідно зчитувати через додаток «Дія», а не лише перевіряти візуальну наявність. Штраф за неналежну перевірку – від 34 до 170 тисяч грн.

    Як відомо, сьогодні в Україні скоротилася «жовта» зона карантину.

    До слова, «червоні» зони послаблять обмеження для громадського транспорту.

    Натомість правила «жовтої» зони карантину в Україні стануть жорсткішими.

    Зазначимо, цього тижня глава МОЗ оголосив, що дві області виходять з «червоної» зони.

    Нагадаємо, за оцінками Академії наук, Україна пройшла пік смертності від коронавірусу. Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.

    Зазначимо, за минулу добу, 23 листопада, в Україні виявили 14 тис. нових хворих на коронавірус та майже шість сотень смертей.

    Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.

    Також повідомлялося, що у коронавірусних лікарнях Київщини 98% важких хворих – невакциновані.

    Ще Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини.

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    Теги: Кабмін бізнес Україна карантин вакцинація уряд коронавірус
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    Уряд змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів