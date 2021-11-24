У коронавірусних лікарнях Київщини завантажена майже половина ліжок

На лікуванні у медзакладах Київщини перебувають понад 1,6 тис. хворих на коронавірус

Інфекційні ліжка в госпітальних базах Київської області завантажені майже на 49%. А стаціонарне лікування отримують понад 1,6 тис. жителів Київщини. Про це сьогодні, 24 листопада, під час брифінгу повідомив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов, інформує пресслужба ОДА.

Посадовець уточнив, що ситуація в профільних лікарнях моніториться щоденно.

Наразі 82% пацієнтів отримують кисневу підтримку. Майже 1,7 тис. ліжок із киснем залишаються вільними.

Як повідомлялося, за добу 23 листопада в Київській області виявлено 795 хворих на коронавірус, померли від недуги 38 людей.

89% пацієнтів, які знаходяться у лікарнях області, – невакциновані. У відділеннях інтенсивної терапії із важким перебігом хвороби перебувають 98% невакцинованих пацієнтів.

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