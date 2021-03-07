За добу в Україні виявлено понад сім тисяч нових хворих на коронавірус
До лікарень шпиталізовані 3956 хворих на коронавірус
Найбільший добовий приріст заражених в Житомирській та Львівській областях
В Україні за минулу добу, 6 березня, коронавірусну хворобу виявили у 7167 людей. Також 2147 пацієнт одужав, а 103 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3956 людей.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 46304 (зокрема методом ПЛР – 24868, методом ІФА – 3927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17509).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1401228 осіб;
- одужало – 1196520 осіб;
- летальних випадків – 27022;
- проведено ПЛР-тестувань – 7126226.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 5 березня, коронавірусну хворобу виявили у 9144 людей. Також 3351 пацієнт одужав, а 156 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3309 людей.
Було здійснено тестувань за добу – 81333 (зокрема методом ПЛР – 38972, методом ІФА – 15627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26734).