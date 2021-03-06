Кількість вакцинованих від коронавірусу в Україні перевищила 15 тисяч
Найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області
За минулу добу вакцинували 3277 осіб
В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу, щеплення від Covid-19 отримали вже 15758 людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Закарпатті. За минулу добу, зокрема, щепили 3277 осіб.
Про це повідомляє Telegram-канал «Коронавірус інфо».
«Від початку кампанії щеплено 15758 осіб, з них отримали першу дозу – 15758 осіб», – йдеться у повідомленні.
3277 осіб щеплено проти Covid-19 за добу 5 березня 2021 року в Україні.
«За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (360 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1470 щеплень), найменша – у Закарпатській області (284 щеплення)», – сказано у повідомленні.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 220 щеплень;
- Волинська область – 70 щеплень;
- Дніпропетровська область – 310 щеплень;
- Донецька область – 360 щеплень;
- Житомирська область – 40 щеплень;
- Закарпатська область – 40 щеплень;
- Запорізька область – 80 щеплень;
- Івано-Франківська область – 135 щеплень;
- Київська область – 140 щеплень;
- Кіровоградська область – 40 щеплень;
- Луганська область – 163 щеплення;
- Львівська область – 130 щеплень;
- місто Київ – 100 щеплень;
- Миколаївська область – 40 щеплень;
- Одеська область – 240 щеплень;
- Полтавська область – 80 щеплень;
- Рівненська область – 150 щеплень;
- Сумська область – 60 щеплень;
- Тернопільська область – 260 щеплень;
- Харківська область – 80 щеплень;
- Херсонська область – 90 щеплень;
- Хмельницька область – 50 щеплень;
- Чернівецька область – 110 щеплень;
- Чернігівська область – 30 щеплень;
- Черкаська область – 259 щеплень.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 5 березня, коронавірусну хворобу виявили у 9144 людей. Також 3351 пацієнт одужав, а 156 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3309 людей.
Було здійснено тестувань за добу – 81333 (зокрема методом ПЛР – 38972, методом ІФА – 15627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26734).