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    Кількість вакцинованих від коронавірусу в Україні перевищила 15 тисяч

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    Найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області - Кількість вакцинованих від коронавірусу в Україні перевищила 15 тисяч

    Найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області

    За минулу добу вакцинували 3277 осіб

    В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу, щеплення від Covid-19 отримали вже 15758 людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Закарпатті. За минулу добу, зокрема, щепили 3277 осіб.

    Про це повідомляє Telegram-канал «Коронавірус інфо».

    «Від початку кампанії щеплено 15758 осіб, з них отримали першу дозу – 15758 осіб», – йдеться у повідомленні.

    3277 осіб щеплено проти Covid-19 за добу 5 березня 2021 року в Україні.

    «За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (360 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1470 щеплень), найменша – у Закарпатській області (284 щеплення)», – сказано у повідомленні.

    Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

    • Вінницька область – 220 щеплень;
    • Волинська область – 70 щеплень;
    • Дніпропетровська область – 310 щеплень;
    • Донецька область – 360 щеплень;
    • Житомирська область – 40 щеплень;
    • Закарпатська область – 40 щеплень;
    • Запорізька область – 80 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 135 щеплень;
    • Київська область – 140 щеплень;
    • Кіровоградська область – 40 щеплень;
    • Луганська область – 163 щеплення;
    • Львівська область – 130 щеплень;
    • місто Київ – 100 щеплень;
    • Миколаївська область – 40 щеплень;
    • Одеська область – 240 щеплень;
    • Полтавська область – 80 щеплень;
    • Рівненська область – 150 щеплень;
    • Сумська область – 60 щеплень;
    • Тернопільська область – 260 щеплень;
    • Харківська область – 80 щеплень;
    • Херсонська область – 90 щеплень;
    • Хмельницька область – 50 щеплень;
    • Чернівецька область – 110 щеплень;
    • Чернігівська область – 30 щеплень;
    • Черкаська область – 259 щеплень.
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    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 5 березня, коронавірусну хворобу виявили у 9144 людей. Також 3351 пацієнт одужав, а 156 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3309 людей.

    Було здійснено тестувань за добу – 81333 (зокрема методом ПЛР – 38972, методом ІФА – 15627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26734).

    Теги: щеплення вакцинація коронавірус
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