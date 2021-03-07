США за місяць збільшили темпи вакцинації від Covid-19 майже на мільйон доз

Зараз американці отримують в середньому близько 2,16 мільйона доз вакцини на день

Наразі вакцинацію від коронавірусу найбільш активно проводять в штатах Каліфорнія, Техас і Нью-Йорк

Сполучені Штати Америки збільшують темпи вакцинації населення від коронавірусу.

Про це повідомляє The New York Times.

Зараз американці отримують в середньому близько 2,16 мільйона доз вакцини на день. А минулого місяця вакцину отримували близько 1 мільйона 300 тисяч осіб. Таким чином, вакцинувати від коронавірусу стали більше.

Першу дозу вакцини від коронавірусу в США вже отримали 57,4 млн жителів країни, а близько 29,8 млн осіб уже отримали дві дози вакцини.

Прищеплюють жителів США в основному вакцинами Pfizer-BioNTech і Moderna. Як відомо, обидві ці вакцини вимагають, щоб пацієнти отримували дві дози з інтервалом в декілька тижнів.

Також наголошується, що президент США Джозеф Байден пообіцяв ввести 100 мільйонів вакцин до свого 100 дня перебування на посаді президента. Відразу після вступу на посаду він поставив завдання – вакцинувати кожен день по 1,5 мільйона осіб. Тоді багато хто заявив, що таке завдання занадто амбітне.

Зараз передбачається, що половина всього населення США буде частково вакцинована вже в кінці травня цього року. А всіх дорослих країни зможуть захистити від Covid-19 до середини вересня. Проте це буде можливим за умови, якщо США збереже нинішні темпи вакцинації та не буде ніяких проблем з постачанням вакцини.

Наразі вакцинацію від коронавірусу найбільш активно проводять в штатах Каліфорнія, Техас і Нью-Йорк.

Як відомо, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу, щеплення від Covid-19 отримали вже 15758 людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Закарпатті. За минулу добу, зокрема, щепили 3277 осіб.

До слова, усі члени Кабміну погодилися зробити щеплення вакциною Covishield.