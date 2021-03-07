Вчені США не схвалюють одноразове введення вакцин Pfizer та Moderna

Важливо, щоб ці вакцини використовувались за дозволом FDA

За словами науковців, однієї дози вакцин Pfizer і Moderna для імунітету недостатньо

Американські вчені скептично ставляться до застосування лише однієї дози вакцин Pfizer та Moderna проти Covid-19 замість двох.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на директора Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA Пітера Маркса.

«Важливо, щоб ці вакцини використовувались за дозволом FDA, щоб запобігти Covid-19 і пов’язаних з ним госпіталізацій та смертей», – сказав Пітер Маркс.

Американські вчені наголошують, що вакцина повинна використовуватися за рекомендаціями Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) США.

Додають також, що замало доказів того, що одна доза цих вакцин забезпечує тривалий захист.

Як повідомлялося, усі члени Кабінету міністрів України зроблять щеплення від коронавірусу індійською вакциною Covishield. Під час наради із прем’єром Денисом Шмигалем усі міністри домовилися разом вакцинуватися.

Нагадаємо, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу, щеплення від Covid-19 отримали вже 15758 людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Закарпатті. За минулу добу, зокрема, щепили 3277 осіб.

«Від початку кампанії щеплено 15758 осіб, з них отримали першу дозу – 15758 осіб», – йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Коронавірус інфо».