У Нідерландах людям, які вже перехворіли на Covid-19, вводитимуть одну дозу вакцини

Імунна система успішно працює після однієї дози вакцини, якщо людина вже перехворіла на коронавірус

Виняток з нового правила становить для двох груп людей

Мешканців Нідерландів, які вже хворіли на коронавірус, щеплять однією дозою вакцини. Про це повідомляє NOS.

Як заявив міністр охорони здоров’я Нідерландів Уго де Йонг, «людям, які перехворіли на коронавірус, достатньо однієї дози вакцини. Друга не потрібна».

Досі однією дозою вакцини у країні щепили тих людей, які перехворіли на Covid-19 протягом останніх 6 місяців. Наразі нові дослідження свідчать, що імунна система також успішно працює після однієї дози вакцини, якщо людина перехворіла на коронавірус більше ніж півроку тому.

Виняток з нового правила становить для двох груп: людям старше 80 років і людям зі слабкою імунною системою — їм рекомендується вакцинуватися двічі, навіть після попередньої коронарної інфекції.

Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.