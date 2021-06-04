В Австралії виявили новий штам Covid-19, який виявився дуже заразним

Австралійський штам більш заразний, ніж "індійський" варіант коронавірусу

В Австралії виявили новий штам Covid-19. Його називають Delta-версія і він виявився дуже заразним. Про це повідомляє Reuters.

Влада штату Вікторія в Австралії заявила в п'ятницю, що вони вперше виявили високоінфекційний варіант вірусу Delta Covid-19 під час останнього спалаху в Мельбурні. що викликало побоювання з приводу значного сплеску випадків захворювання.

Його виявили у двох членів сім'ї, які два тижні тому приїхали в сусідній Новий Південний Уельс і відвідали кілька популярних туристичних місць на півдні штату.

Всесвітня організація охорони здоров'я розцінює цей варіант коронавірусу, як один з чотирьох, що викликають стурбованість. Все через заразність цього варіанту вірусу. Вважається, що він більш заразний, ніж «індійський» варіант коронавірусу.

«Це варіант викликає серйозне занепокоєння. Цей варіант відрізняється від інших випадків і не пов'язаний з цими випадками», – заявив головний санітарний лікар штату Вікторія Бретт Саттон.

Він додав, ще належить з'ясувати, звідки взявся цей варіант вірусу, а також те, що людям, які контактували з хворими проведуть тести.

Раніше влада японського міста Кобе повідомила про нову мутацію коронавірусу на основі «британського» варіанту, яка раніше не була підтверджена в країні.

За прогнозами Національної академії наук України, середня кількість нових випадків коронавірусу в Україні буде зменшуватися. Такі показники фіксуватимуть протягом наступних двох тижнів.

До слова, лікар назвав місце, де найменша ймовірність підхопити коронавірусу.