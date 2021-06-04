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    Київ у лідерах: у столиці понад 23 тис. хворих на коронавірус

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    У Києві зростає добова кількість виявлених випадків коронавірусу - Київ у лідерах: у столиці понад 23 тис. хворих на коронавірус
    У Києві зростає добова кількість виявлених випадків коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 11 осіб

    За минулу добу, 3 червня, у Києві коронавірус виявлено у 566 людей. Це на 37 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 червня було 529 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 208439 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 179584 особи (за добу 3 червня 3334)
    • померли 5116 осіб (за добу 11)

    Станом на ранок 4 червня в Києві 23739 хворих на коронавірус.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 125780 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 145 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 143 особи.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 120083 особи (за добу 3 червня 151)
    • померли 2696 людей (за добу 1)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2211683 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 3 червня зафіксовано 2266 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

    Нагадаємо, за добу 2 червня в Києві виявили 529 хворих на коронавірус, померли 3 особи.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.

    Цими вихідними, 5-6 червня, роботу центру масової вакцинації в Києві буде змінено.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Київ у лідерах: у столиці понад 23 тис. хворих на коронавірус