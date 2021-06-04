Київ у лідерах: у столиці понад 23 тис. хворих на коронавірус

Минулої доби в Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 11 осіб

За минулу добу, 3 червня, у Києві коронавірус виявлено у 566 людей. Це на 37 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 червня було 529 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 208439 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 179584 особи (за добу 3 червня 3334)

померли 5116 осіб (за добу 11)

Станом на ранок 4 червня в Києві 23739 хворих на коронавірус.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 125780 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 145 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 143 особи.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 120083 особи (за добу 3 червня 151)

померли 2696 людей (за добу 1)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2211683 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 3 червня зафіксовано 2266 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

Нагадаємо, за добу 2 червня в Києві виявили 529 хворих на коронавірус, померли 3 особи.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.

Цими вихідними, 5-6 червня, роботу центру масової вакцинації в Києві буде змінено.