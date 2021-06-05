СБУ викрила псевдоброкерів, які вкрали у інвесторів 9 млн грн (відео)

У Києві СБУ викрила кіберугруповання на привласненні 9 млн грн українських громадян та іноземців

Потенційних «інвесторів» організатори заманювали на підконтрольні ресурси через «ботмережу» рекламних акаунтів у популярних соцмережах

Служба безпеки України припинили діяльність підпільного телекомунікаційного центру у Києві, організатори якого привласнили майже 9 млн грн українців. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес двоє громадян України та іноземець. Ділки розробили і адміністрували спеціалізоване програмне забезпечення, яке імітувало торги на міжнародних біржах та криптовалютних проектах. Вони також створили мережу так званих «фішингових» вебресурсів – копій сайтів міжнародних інвесткомпаній.

Потенційних «інвесторів» організатори заманювали на підконтрольні ресурси через «ботмережу» рекламних акаунтів у популярних соцмережах. Потім зловмисники втручались у роботу систем електрозв’язку і телефонували «жертвам» з підмінених закордонних номерів телефонів. Вони виманювали кошти нібито для інвестицій та привласнювали їх.

Учасники угруповання переводили гроші у готівку через низку обмінних операцій з використанням криптовалют, електронних систем та банківських карток. Рахунки були оформлені на так званих «грошових мулів» – людей, банківські карти яких є «транзитними» для привласнених коштів.

Зловмисники також заробляли на наданні послуг «аутсорсу» іншим шахрайським проектам. Задокументовано, що до оборудки організатори залучили понад 100 найманих працівників.

У ході обшуків за місцем розташування центру правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку та мобільні пристрої;

зразки програмного забезпечення, що використовувались для привласнення коштів та виведення їх на криптогаманці;

інші докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.

Раніше кіберполіція попередила про масовану атаку «вірусу» на державні установи та приватні компанії в Україні.

Якщо ви постраждали від зазначеного правопорушення, звертайтеся до кіберполіції за формою зворотного зв'язку https://ticket.cyberpolice.gov.ua/ або за телефоном: 0800 50 51 70.

Тим часом, національний центр кібербезпеки і поліція Ірландії вважають, що за кібератакою проти ірландської служби охорони здоров’я стоїть «організоване злочинне угруповання, відоме як Wizard Spider, що базується в Росії, у Санкт-Петербурзі і його околицях».