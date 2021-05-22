Румунія передасть Україні партію Covid-вакцини

В кінці травня в рамках гуманітарної допомоги Румунія планує передати Україні партію вакцини проти коронавірусу

Поставка вакцин очікується до кінця місяця

Румунія має намір передати Україні партію вакцини від коронавірусу вже в кінці травня. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

«В кінці травня в рамках гуманітарної допомоги Румунія планує передати Україні партію вакцини проти коронавірусу», – сказав Боднар.

Крім того, актуальним залишається питання перепродажу Польщею Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

«Це питання залишається актуальним і є готовність його виконати. Можливо, передача буде відбуватися частинами», – додав Боднар.

За словами заступника міністра, Польща протягом певного періоду недоодержувала вакцину від постачальників для забезпечення внутрішніх потреб і вона не відмовляється від обіцянки надати Україні вакцину.

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