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    Румунія передасть Україні партію Covid-вакцини

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    В кінці травня в рамках гуманітарної допомоги Румунія планує передати Україні партію вакцини проти коронавірусу - Румунія передасть Україні партію Covid-вакцини

    В кінці травня в рамках гуманітарної допомоги Румунія планує передати Україні партію вакцини проти коронавірусу

    Фото з відкритих джерел

    Поставка вакцин очікується до кінця місяця

    Румунія має намір передати Україні партію вакцини від коронавірусу вже в кінці травня. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

    «В кінці травня в рамках гуманітарної допомоги Румунія планує передати Україні партію вакцини проти коронавірусу», – сказав Боднар.

    Крім того, актуальним залишається питання перепродажу Польщею Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

    «Це питання залишається актуальним і є готовність його виконати. Можливо, передача буде відбуватися частинами», – додав Боднар.

    За словами заступника міністра, Польща протягом певного періоду недоодержувала вакцину від постачальників для забезпечення внутрішніх потреб і вона не відмовляється від обіцянки надати Україні вакцину.

    В Україні зробили лише понад мільйон щеплень проти Covid-19.

    Епідеміолог Андрій Александрін розповів, що восени ситуація з Covid-19 може стати критичною.

    До слова, напередодні народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар заявила, що вакциною проти коронавірусу виробництва Pfizer в Україні масово щеплюють представників влади.

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    Теги: Польща Румунія Василь Боднар Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Румунія передасть Україні партію Covid-вакцини