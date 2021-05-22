Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 4606 нових хворих на коронавірус

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області

За минулу добу в Україні госпіталізували 1665 осіб

Станом на 22 травня 2021 року в Україні зафіксовано 4606 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

Зокрема, захворіли 269 дітей та 108 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1665 осіб;

летальних випадків – 178;

одужало – 12586 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 27443 особи,

методом ІФА – 11957 осіб,

експрес-тестами – 23350 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2179988 осіб;

одужало – 1941625 особи;

летальних випадків – 49279;

проведено ПЛР-тестувань – 9997488.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 20 травня, підтвердили 4984 нових випадки коронавірусу. Одужали при цьому 12845 осіб. Найбільше заражень за вчора виявили в Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.

Читайте також: