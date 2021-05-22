У «помаранчевій» зоні лишається лише одна область

Всі регіони країни, окрім Донеччини, перебувають у «жовтій» зоні

Всі області України, Донецької, перебувають у «жовтій» зоні карантину. Про це свідчать опубліковані сьогодні дані Міністерства охорони здоров'я.

Донецька область залишається у «помаранчевій» зоні через перевищення норми по відсотку від епідемічного порогу – 101,5% при нормі 100%.

У решті регіонів жоден з показників по Covid-19 не перевищує норму. При цьому в шести регіонах показники наблизилися до «зеленої» карантинної зони. Зокрема, в Києві, Вінницькій, Закарпатській, Київській, Миколаївській та Полтавській областях відсоток від епідемічного порогу становить менше 50%. Також у Вінницькій області менше 5% становить коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Як повідомлялося раніше, до «помаранчевої» зони Донецька область повернулася ще 18 травня.

Також стало відомо, що станом на 22 травня 2021 року в Україні зафіксовано 4606 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Найбільше хворих у Дніпропетровській, Львівській та Харківській областях.