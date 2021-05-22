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    У «помаранчевій» зоні лишається лише одна область

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    Ряд областей за своїми показниками готові увійти до &laquo;зеленої&raquo; карантинної зони - У «помаранчевій» зоні лишається лише одна область
    Ряд областей за своїми показниками готові увійти до «зеленої» карантинної зони
    Ілюстративне фото

    Всі регіони країни, окрім Донеччини, перебувають у «жовтій» зоні

    Всі області України, Донецької, перебувають у «жовтій» зоні карантину. Про це свідчать опубліковані сьогодні дані Міністерства охорони здоров'я.

    Донецька область залишається у «помаранчевій» зоні через перевищення норми по відсотку від епідемічного порогу – 101,5% при нормі 100%.

    У решті регіонів жоден з показників по Covid-19 не перевищує норму. При цьому в шести регіонах показники наблизилися до «зеленої» карантинної зони. Зокрема, в Києві, Вінницькій, Закарпатській, Київській, Миколаївській та Полтавській областях відсоток від епідемічного порогу становить менше 50%. Також у Вінницькій області менше 5% становить коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

    Як повідомлялося раніше, до «помаранчевої» зони Донецька область повернулася ще 18 травня.

    Також стало відомо, що станом на 22 травня 2021 року в Україні зафіксовано 4606 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Найбільше хворих у Дніпропетровській, Львівській та Харківській областях.

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    Теги: Донеччина Україна хвороби карантин коронавірус
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    У «помаранчевій» зоні лишається лише одна область