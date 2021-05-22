Covid збгачує: принаймні девʼять нових мільярдерів пов'язані з фармбізнесом

Статків нових мільярдерів вистачило б на вакцинацію 780 млн осіб в країнах з низьким рівнем доходу

Найбільше пандемія збагатила директора компанії Moderna

Щонайменше девʼять підприємців – власників крупних фармацевтичних компаній, що виготовляють ліки від коронавірусу, стали мільярдерами за час пандемії Covid-19. Про це із посиланням на дані альянсу People's Vaccine Alliance повідомляє Oxfam.

Зазначається, що найбільше заробив гендиректор американської компанії Moderna Стефан Бансель, статки якого оцінюються в $4,3 мільярда.

На другій позиції опинився співзасновник і керівник німецької біотехнологічної корпорації BioNTech Угур Шахін із $4 мільярдами статків.

До переліку також потрапили:

імунолог і інвестор Moderna Тімоті Спрингер ($2,2 мільярда);

голова ради директорів Moderna Нубар Афеян ($1,9 мільярда);

голова компанії ROVI, яка виробляє упаковку для вакцини Moderna, Хуан Лопес-Бельмонте ($1,8 мільярда);

вчений і інвестор Moderna Роберт Лангер ($1,6 мільярда);

співзасновник і головний науковий співробітник китайської фармкомпанії CanSino Biologics Чжу Тао ($1,3 мільярда);

співзасновник і старший віце-президент CanSino Biologics Цю Дунсю ($1,2 мільярда);

співзасновник і старший віце-президент CanSino Biologics Мао Хуайхуа ($1 мільярд).

Їхній сукупний статок становить 19,3 мільярда доларів. За словами активістів, цієї суми достатньо для того, щоби повністю вакцинувати від Covid-19 близько 780 млн осіб в країнах з низьким рівнем доходу. Поки що ці держави отримали лише 0,2% від загальносвітового обсягу вакцин через дефіцит доз.

Окрім того, статки восьми вже існуючих мільярдерів, задіяних у фармацевтичних корпораціях з вакцин від Covid-19, збільшилися на 32,2 мільярда доларів. Цієї суми достатньо для повної вакцинації всіх жителів Індії.

«Мільярдери є людським обличчям величезного прибутку, який багато фармацевтичних корпорацій отримують від монополії на вакцини», – зауважила менеджерка з питань охорони здоров’я Oxfam Анна Марріотт.

Вона переконана, що оскільки розробка Covid-вакцин фінансувалася за державні кошти, препарати «мали б бути насамперед глобальним суспільним благом, а не приватною можливістю отримання прибутку».

«Нам потрібно терміново покласти край цим монополіям, щоб ми могли нарощувати обсяги виробництва вакцин, знижувати ціни та вакцинувати світ», - наполягає Марріотт.

На початку місяця США підтримали ідею відмовитися від патентів на Covid-вакцини на період пандемії, щоб дозволити більшій кількості виробників виготовляти преперати від коронавірусу.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус назвав рішення США «знаменним моментом у боротьбі» з пандемією Covid-19.

Однак низка європейський країн, зокрема Німеччина та Велика Британія, висловилися проти цієї ініціативи, заявивши, що скасування патентів не призведе до значного збільшення пропозиції препарату через обмежені виробничі потужності і недостатню кількість компонентів. До цієї позиції також приєдналася компанія Pfizer.

Також стало відомо, що Папа Римський підтримує ідею призупинення дії патентів на вакцини від коронавірусу аби збільшити доступність до них. Про це Франциск І сказав у зверненні до учасників концерту, організованого на підтримку справедливого розподілу вакцин.