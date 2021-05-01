Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 8549 нових хворих на коронавірус

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області

За добу в Україні померла 351 людина

Станом на 1 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8549 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 374 дитини та 145 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3051 особа;

летальних випадків – 351;

одужало – 14956 осіб;

здійснено тестувань за добу – 83336.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2078086 осіб;

одужало – 1670481 особа;

летальних випадків – 44436;

проведено ПЛР-тестувань – 9456234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

49985 людей щеплено проти Covid-19 за добу 30 квітня 2021 року в Україні.

Нагадаємо, станом на 30 квітня 2021 року в Україні зафіксовано 10072 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 391 дитина та 188 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3117 осіб, летальних випадків – 307, одужало – 20192 особи, здійснено тестувань за добу – 90101.

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