Імунолог порадив українцям, як безпечно відсвяткувати Великдень

Гумові рукавички та комбінезон не потрібно вдягати, пояснив лікар

Лікар-імунолог Федір Лапій розповів, як потрібно святкувати Великдень з дотриманням правил карантину.

«Гумові рукавички та комбінезон не потрібно вдягати, але медична маска має бути при вас. Якщо вам хочеться освятити паску, робіть це на відкритому просторі. Зазвичай навколо церкви вишиковуються люди. Я б все-таки не рекомендував йти родиною, особливо брати літніх людей. Зробіть шашлики не з компанією, а в себе на дачі. Якщо ви зробите це десь за містом, це дуже гарний вибір, але маска й антисептик повинні бути», – пояснив він в ефірі каналу «Україна 24».

На запитання, чи варто очікувати нового спалаху коронавірусу, лікар відповів:

«Після свят, як правило, через два-три тижні може бути й так. Але я б не сказав, що саме на початок червня. Я думаю, на початок червня можна сподіватися на зниження захворюваності на Covid-19, і в літо ми ввійдемо так само, як минулого року».

Зазначимо, президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем та закликав святкувати у колі родини.

Також митрополит Епіфаній і Блаженніший Святослав звернулися до вірян із великодніми посланнями.