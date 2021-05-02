МОЗ збільшить інтервал між щепленнями вакциною AstraZeneca

Дослідження показало, що ефективність вакцини AstraZeneca зростала до 81,3%, коли другу дозу вакцини вводили за 12 тижнів після першої

Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики рекомендувала збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) з 4 до 12 тижнів.

Про це 1 травня у Facebook повідомило Міністерство охорони здоров’я України, спираючись на дослідження, опубліковане у медичному журналі The Lancet.

У ньому йдеться про те, що ефективність вакцини AstraZeneca зростала до 81,3%, коли другу дозу вакцини вводили за 12 тижнів після першої.

Зазначається, що завдяки цим висновкам низка країн світу змінила інтервали щеплення вакциною AstraZeneca.

Так, у Франції Вищий орган охорони здоров’я рекомендує інтервал між введенням вакцини від 9 до 12 тижнів, а в Німеччині Постійний комітет із вакцинації в Інституті Роберта Коха рекомендує вколювати другу дозу AstraZeneca через 12 тижнів.

Водночас Національний консультативний комітет Канади з імунізації рекомендував щепити населення другою дозою за 4 місяці після першої.

«На сьогодні, спираючись на досвід цих країн, в Україні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики також схвалила рекомендації збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) з 4 до 12 тижнів», – йдеться у повідомленні.

До слова, напередодні до України прибув літак з 500 тисячами доз вакцини від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech.

Також Україна отримає ще 10 мільйонів доз вакцини Pfizer до кінця року.

Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації. Згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.