Скоро в аптеках? Ліки від Covid-19 – нова надія від Pfizer

Американська компанія проводить випробування двох препаратів: у пероральній та внутрішньовенній формі застосування

Американська компанія Pfizer Inc почала у Сполучених Штатах ранні випробування пероральної противірусної терапії Covid-19. Цей препарат можна було б призначати пацієнтам при перших ознаках коронавірусної інфекції. Крім того, випробування проходить інший препарат, що вводиться внутрішньовенно.

Зазначимо, що не лише Pfizer Inc зайнята розробками ліків від коронавірусу. Наразі існують ще два пероральних противірусні препарати, які знаходяться на проміжних стадіях клінічних випробувань: один розроблений американськими компаніями Merck & Co і Ridgeback Bio і має назву «Молнупіравір», інший - Roche Holding і Atea Pharmaceuticals, робота назва препарату – AT-527.

Що це за ліки?

У компанії заявили, що препарат для внутрішньовенного введення, що має назву PF-07304814, наразі перебуває на ранніх етапах випробування - на госпіталізованих пацієнтах з Covid-19. Робота над розробкою цього з'єднання розпочалася ще у 2002-2003 роках під час спалаху важкого гострого респіраторного синдрому (SARS). Однак проблема була у тому, що цю молекулу можна вводити лише внутрішньовенно, що обмежує її використання в лікарняних умовах.

Відтак, вже під час поточної пандемії компанія створила інший дуже схожий препарат – для перорального прийому, який легше застосовувати поза межами стаціонару та який підходить для профілактичного застосування. Препарат має офіційну назву PF-07321332, і виробляється у формі пігулок. Під час лабораторних досліджень «продемонстрував високу активність проти SARS-CoV-2», проте жодних конкретних цифр поки не наводила. Відтак, представники компанії його вже називають «сильнодіючим препаратом». У Pfizer заявляють, що цей препарат буде добре переноситися хворими на Covid-19, не викликаючи особливих побічних дій.

«Ми розробили PF-07321332 як метод потенційної пероральної терапії, яку можна буде провести при перших ознаках інфікування. Без госпіталізації пацієнта. У той же час внутрішньовенний антивірусний кандидат Pfizer є потенційно новим способом лікування для вже госпіталізованих пацієнтів», – заявив головний науковий співробітник Pfizer Мікаель Долстен.

Мікаель Долстен: «Пероральний та внутрішньовенний препарати можуть забезпечити комплексне лікування, яке має доповнити вакцинацію в тих випадках, коли хвороба все ж виникає, попри щеплення»

Механізм дії

Науковою мовою і PF-07304814, і PF-07321332 – це інгібітор протеази, який запобігає реплікації вірусу в клітинах. Ці препарати належать до групи антиретровірусних, які блокують фермент вірусу ВІЛ – протеазу. Деякі препарати з цієї групи застосовують для лікування коронавірусної інфекції майже від початку пандемії: лопінавір та ритонавір.

Інгібітори протеази після перорального прийому проникають в уражені клітини та пригнічують реплікацію (тобто продукування) вірусу. Натомість утворюються незрілі вірусні частинки, які не можуть інфікувати клітини організму.

Перспективи

Дослідники з компанії вивчають противірусний препарат, що вводиться внутрішньовенно, вже поза лабораторією – у рамках раннього випробування на госпіталізованих пацієнтах з коронавірусною інфекцією. Це чоловіки та жінки віком від 18 до 79 років.

«Разом ці два препарати – пероральний та внутрішньовенний – можуть забезпечити комплексне лікування, яке має доповнити вакцинацію в тих випадках, коли хвороба все ж виникає, попри щеплення», - прокоментував Мікаель Долстен.

Професор Ана Мартінез переконана, що препарат PF-07321332 може бути корисним для боротьби з іншими коронавірусами

Член Іспанської національної дослідницьоїй ради (CSIC), професор Ана Мартінез заявила, що PF-07321332 може бути корисним для боротьби з іншими коронавірусами та запобіганню майбутнім пандеміям. «Сподіваюсь, у нас буде новий препарат для боротьби з Covid-19», – сказала Мартінез.

Щоправда, дослідження триватимуть довго. Раніше компанія обіцяла презентацію пігулок PF-07321332 6 квітня, однак досі цього не сталося і, очевидно, клінічні випробування триватимуть ще кілька місяців.

Наталія Сокирчук, «Главком»