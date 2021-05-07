Вчора від Covid-19 одужало майже 20 тисяч українців

До лікарень з діагнозом ковід вчора потрапили 3 080 осіб

В Україні виявили ще 8404 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових випадків в Харківській, Дніпропетровській областях та в Києві. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Зазначимо, за минулу добу офіційно зафіксовано на 2 тисячі нових випадків більше, ніж днем раніше.

До лікарень з діагнозом ковід вчора потрапили 3 080 осіб.

Від ускладнень хвороби померли 379 пацієнтів. Одужало – 19 453 особи.

Здійснено тестувань за добу – 94 479 (зокрема методом ПЛР - 39 748, методом ІФА - 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 554).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.

В Україні за весь час пандемії виявили 2 105 428 випадків коронавірусу, 1 731 162 одужання та 45 830 смертей.

До слова, вчені назвали ознаки важкої форми коронавірусу. Фахівці виявили, що біомаркером протікання Covid-19 може бути кількість природних Т-лімфоцитів (Т-кілерів) в крові. Відзначається, що ці клітини відносяться до типу білих кров'яних тілець і є частиною ранньої імунної відповіді.

Також зазначимо, що Україна досі не потрапила до списку країн, в'їзд з яких дозволено на територію ЄС. Повідомляється, що з 6 травня список поповнив Ізраїль. До переліку також входять Австралія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея і Таїланд. Також у списку є Китай, але кордони для його громадян відкриють після того, як сам Китай відкриється для європейців.

Список цих країн буде переглядатися кожні два тижні і в разі необхідності може оновлюватися.