Лікар Голубовська розповіла, що не можна робити, коли вкусив кліщ

З приходом потепління у лісах активізувалися кліщі

Аби не наражати себе на рідних на небезпеку під час прогулянок, важливо пам’ятати, що необхідно, а що не варто роботи після укусу небезпечної комахи. Про це розповіла столична інфекціоністка Ольга Голубовська.

Найчастіше кліщі є розповсюджувачами хвороби Лайма. Однак, якщо кліщ вкусив і його видалити через менш ніж 24 години, ймовірність зараження зменшується.

Тож, якщо ви помітили у себе на тілі кліща, то його потрібно відразу видалити.

Чого не можна робити?

Поширеною помилкою є спроба «задушити» кліща соняшниковою олією, вазеліном, лаком або бензином. Все це тільки продовжує час впливу і, отже, ймовірність інфікування зростає;

Також не можна стискати кліща, розчавлювати й проколювати його.

Як правильно видалили кліща?

Видаляти кліща потрібно пінцетом або спеціальним пристосуванням. Робити ще краще в рукавичках, захопивши його якомога ближче до шкіри та рівними вертикально спрямованими рухами повільно витягувати зі шкіри. Якщо нічого такого під руками немає, можна використовувати просту нитку. Перекручування, викручування збільшує шанси відриву частин кліща;

Якщо при видаленні кліща в шкірі залишилися частини його ротової порожнини – не панікуйте, вони неінфекційні; спробуйте ще раз, якщо не вийшло – зверніться до лікаря або дайте спокійно місця укусу гоїтися;

Після видалення кліща треба обробити відповідне місце антисептиком або промити водою з милом. Людина, яка видалила кліща, також повинна вимити руки.