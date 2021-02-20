Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 6295 нових хворих на коронавірус

Найбільше нових хворих зафіксовано в Івано-Франківській та Вінницькій областях

Минулої доби в Україні зафіксовано 6295 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники. По це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2225 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 73 пацієнти. Одужало впродовж минулої доби 4539 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 67017 (зокрема методом ПЛР – 29731, методом ІФА – 16184, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21102).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1299967 осіб;

одужало – 1144516 осіб;

летальних випадків – 25045;

проведено ПЛР-тестувань – 6681355.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).

Нагадаємо, за минулу добу було зафіксовано 6531 новий випадок коронавірусу. 120 осіб померли внаслідок хвороби. З діагнозом ковід було госпіталізовано 2304 людини. Разом з тим одужало від хвороби 5857 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 61215 (зокрема методом ПЛР – 26095, методом ІФА – 15567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19553).

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