Оперативні дані. В Україні виявили 8325 нових хворих на коронавірус

Від початку епідемії в Україні виявили 964448 випадків інфікування

З коронавірусом вчора госпіталізували 3037 осіб

В Україні за минулу добу, 19 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей.

Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Загалом від початку епідемії в Україні виявили 964448 випадків інфікування, з них 581162 людини одужали та 16585 – померли від ускладнень.

Лабораторії за добу здійснили 39941 тестування: з них методом ПЛР – 32234, методом ІФА – 7707. Від початку пандемії у нас провели 5280954 ПЛР-досліджень.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

Як повідомлялося, в Україні 19 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.

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