Всесвітня організація охорони здоров’я зробить заяву щодо характеристик нового штаму коронавірусу

Новий вид коронавірусу поширюється швидше за вже відомий

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що підтримує тісний контакт з владою Великої Британії в зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, і пообіцяла інформувати громадськість про його характеристики і будь-які наслідки, коли більше дізнається про вірус.

«Ми знаходимося в тісному контакті з владою Великої Британії з питань нового варіанту коронавірусу. Вони продовжать ділитися інформацією і результатами аналізу та поточних досліджень. Ми будемо повідомляти державам-членам і громадськості актуальну інформацію по мірі того, як будемо дізнаватися про характеристики цього варіанту вірусу і про будь-які наслідки», – йдеться в повідомленні, розміщеному в суботу на сторінці організації в Twitter.

We’re in close contact with UK officials on the new #COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications. — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020

У понеділок глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий варіант коронавірусу, який може бути пов’язаний з швидким розповсюдженням Covid-19 в південно-східній частині Англії.

За його словами, попередній аналіз показує, що даний варіант вірусу поширюється швидше відомих штамів. На екстреній прес-конференції в суботу прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив про те, що, за попередніми даними, новий варіант коронавірусу може бути на 70% більш заразний, додавши, що британські експерти поки не знайшли підтверджень того, що мутований вірус може бути більш летальним.