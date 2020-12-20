  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Всесвітня організація охорони здоров’я зробить заяву щодо характеристик нового штаму коронавірусу

    • Розсилка
    Британські вчені виявили новий варіант коронавірусу - Всесвітня організація охорони здоров’я зробить заяву щодо характеристик нового штаму коронавірусу
    Британські вчені виявили новий варіант коронавірусу

    Новий вид коронавірусу поширюється швидше за вже відомий

    Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що підтримує тісний контакт з владою Великої Британії в зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, і пообіцяла інформувати громадськість про його характеристики і будь-які наслідки, коли більше дізнається про вірус.

    «Ми знаходимося в тісному контакті з владою Великої Британії з питань нового варіанту коронавірусу. Вони продовжать ділитися інформацією і результатами аналізу та поточних досліджень. Ми будемо повідомляти державам-членам і громадськості актуальну інформацію по мірі того, як будемо дізнаватися про характеристики цього варіанту вірусу і про будь-які наслідки», – йдеться в повідомленні, розміщеному в суботу на сторінці організації в Twitter.

    У понеділок глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий варіант коронавірусу, який може бути пов’язаний з швидким розповсюдженням Covid-19 в південно-східній частині Англії.

    За його словами, попередній аналіз показує, що даний варіант вірусу поширюється швидше відомих штамів. На екстреній прес-конференції в суботу прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив про те, що, за попередніми даними, новий варіант коронавірусу може бути на 70% більш заразний, додавши, що британські експерти поки не знайшли підтверджень того, що мутований вірус може бути більш летальним.

     

    Теги: Борис Джонсон вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies