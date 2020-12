Всесвітня організація охорони здоров’я зробить заяву щодо характеристик нового штаму коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що підтримує тісний контакт з владою Великої Британії в зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, і пообіцяла інформувати громадськість про його характеристики і будь-які наслідки, коли більше дізнається про вірус.

«Ми знаходимося в тісному контакті з владою Великої Британії з питань нового варіанту коронавірусу. Вони продовжать ділитися інформацією і результатами аналізу та поточних досліджень. Ми будемо повідомляти державам-членам і громадськості актуальну інформацію по мірі того, як будемо дізнаватися про характеристики цього варіанту вірусу і про будь-які наслідки», – йдеться в повідомленні, розміщеному в суботу на сторінці організації в Twitter.

We’re in close contact with UK officials on the new #COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications.