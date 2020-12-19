«Цей вірус чудовий». Американський професор про природу Covid-19 та рятівну вакцину

Марк Денісон називає SARS-CoV-2 «абсолютно безпрецедентним»

Відколи світом пронеслась фантастична новина про створення вакцини від Covid-19, у людей у різних куточках планети виникають питання: наскільки вона ефективна те безпечна? Який механізм її дії? Якщо ті, хто перехворів на Covid-19, захищені імунітетом лише на кілька місяців, то чи це означає, що щеплюватися треба буде періодично? І взагалі, у чому унікальність коронавірусів, що робить розробку вакцин проти них такою складною?

На ці та інші питання під час вебінару відповів один із провідних світових експертів з питань коронавірусу, доктор Марк Денісон. Він – завідувач кафедри дитячої фізіології та клітинного метаболізму, професор патології, мікробіології та імунології та директор відділу дитячих інфекційних хвороб Медичного центру Університету Вандербільта. Вже багато років професор разом зі своєю командою досліджує коронавіруси.

«Я емоційно відчуваю вплив вірусу SARS-CoV-2 на людей, яких я знаю... на друзів та сусідів, чиї сім'ї постраждали, які втратили своїх близьких. Я злюсь, коли бачу, як люди заперечують існування Covid-19, бо я знаю все про ці віруси. Я їх знаю зсередині та ззовні», – зазначив він.

Як працює вакцина за технологією мРНК Covid-19? Чи це безпечно та ефективно?

Наразі існує кілька типів вакцин проти Covid-19. Перші дві, які з’явилися на ринку – від Pfizer та Moderna – є вакцинами, створеними за технологією мРНК (тобто матричної рибонуклеїнової кислоти). Ці вакцини унікальні, оскільки вони є синтетичними та у своєму складі не містять коронавірусу чи його слідів.

«Загалом вакцина (Pfizer) ефективна на 95%... це приголомшлива ефективність», – коментує Денісон. Він також підкреслив, що обидві згадані вакцини були створені дуже швидко, частково за рахунок того, що наукові та дослідницькі методології, що стоять за ними, вже існують, до того ж, роботу суттєво пришвидшила суттєве фінансування. Водночас Денісон підкреслив, що робота над вакцинами проводилась із дотриманням усіх вказівок щодо безпеки FDA (Food and Drug Administration, FDA, USFDA – Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, – «Главком»).

Схема дії цих вакцин така: при щеплення в клітини людини потрапляє штучний генетичний матеріал, який провокує клітини відтворювати білок коронавірусу і таким чином «знайомить» організм із вірусом і вчить, як протидіяти збуднику хвороби. мРНК не викликає справжнього зараження. Таким чином, клітини самі стають «фабрикою» з виробництва вакцини.

«Нині відразу кілька компаній працюють над тим, щоб адаптувати мРНК для вакцин від грипу, муковісцидозу (спадкове захворювання), цитомегаловірусу (вірусне захворювання) і навіть ВІЛ. Вакцину проти коронавірусу можна скомбінувати з вакциною від грипу і буквально одним уколом впоратися з усіма зимовими сезонними захворюваннями», – зазначив Денісон.

Декілька факторів сприяють поширенню та процвітанню коронавірусів

Звідки взявся новий коронавірус?

«Ми не збираємось розбиратися, звідки взявся цей вірус. Наразі це людський вірус, який поширюється між людьми та тваринами», – сказав Денісон. Він пояснює, що, швидше за все, інфекція справді походить від кажана. Професор також наголосив, що коронавірус SARS-CoV-2 (який викликає хворобу Covid-19) занадто складний, щоб бути створеним штучно у лабораторії, як стверджують конспірологи. Як відомо, у різних країнах адепти теорій змов називають різних «винуватців» пандемії: розробників та зумисних розповсюдників коронавірусу. Серед них і Росія, і США, і «світовий уряд», і фармкомпанії.

Денісон нагадує: як відомо, будь-який представник виду ссавців (у тому числі людина) може бути переносником коронавірусів. При цьому самі хворі – як тварини, так і люди – можуть переносити хворобу, і при цьому у самих переносників хвороба може мати безсимптомний перебіг. З цих причинн потенціал циркуляції цих вірусів зростає.

Чому SARS-CоV-2 поширився від тварин до людей?

Професор Денісон зазначив, що декілька факторів сприяють поширенню та процвітанню коронавірусів. Зокрема, кліматичні зміни, а відповідно, зміни середовища існування тварин, подорожі людей світом, а також вживання людьми у їжу диких тварин забезпечують можливості для розвитку нового коронавірусу.

«Нас – тих, хто так довго працював у цій галузі – шокує серйозність ситуації. Однак ми не здивовані, що так сталося», – сказав Денісон, відзначаючи пандемічний потенціал зоонозних вірусів (зоонози – узагальнена назва інфекційних хвороб, що звичайно поширені у тварин, але здатні іноді передаватися від тварин до людини, – «Главком»). Прикладом виявлення такого потенціалу він назвав масштабні спалахи коронавірусу SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, тяжкий гострий респіраторний синдром) в 2003 та 2004 роках.

Чому коронавіруси такі складні?

Коронавіруси мають найбільші і найскладніші геноми РНК-вірусів, пояснив Денісон, що теоретично мало б ускладнити їм виживання та еволюцію. Однак дослідження команди науковців за чолі з Денісоном у 2007 році показало, що коронавіруси – це єдині РНК-віруси, які можуть «виправляти» помилки, які вірус робить, коли копіюється.

Це відкриття спонукало лабораторію Денісона шукати препарати, які могли б пригнічувати чи обходити здатність коронавірусу до самокорегування та уповільнювати його реплікацію (розмноження). Протягом шести років команда Денісона керували доклінічною розробкою двох таких препаратів: ремдезивіру та мольнупіравіру.

«Цей вірус чудовий. Він може бути абсолютно безпрецедентним в історії людства через його адаптаційну здатність і те, як саме він працює, як протікає хвороба, яку він викликає, а також через види захворювань, які цей вірус спричиняє», – зазначив Денісон.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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