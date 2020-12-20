Зеленський пояснив свою позицію в питанні закупівлі російської вакцини

Україна просить США надати вакцину від Covid-19 в режимі екстреного застосування

Президент України Володимир Зеленський пояснив свою позицію щодо неприйнятності закупівлі російської вакцини проти коронавірусу.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню The New York Times, повний текст якого опубліковано на сайті Глави держави.

Зеленський зазначив, що російську вакцину «Супутник» сьогодні пропонують у суспільстві і в інформаційному просторі України. Російська Федерація використовує для цього телеканали, зокрема українські, які є союзниками політики Російської Федерації.

«Звичайно, пояснити українському суспільству, чому якщо Америка і Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її в Росії, – будь-якій людині, яка вмирає, пояснити це неможливо. Інша справа, що ми не повинні допускати того, щоб Україна приймала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Більше того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо», – зазначив Зеленський.

За його словами, рішення країни про вибір вакцини, перш за все, засноване на показниках безпеки препарату.

Зеленський додав, що Україна боротиметься за те, щоб її партнери надали вакцину, ефективність якої підтверджено – Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

«Ми розуміємо, що деякі з цих компаній мають заводи по всій Європі і навіть в Російській Федерації, наскільки мені відомо, тому тут питання перш за все в якості вакцини», – сказав президент.

До слова, соціальні мережі сміються з російської вакцини (фото).

Як повідомлялося раніше, розробники російської вакцини «Спутник V» переконані у її 95% ефективності.

При цьому у Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною.

Нагадаємо, Україна просить США надати вакцину від Covid-19 в режимі екстреного застосування.

У світі станом на 19 грудня коронавірус зафіксували у понад 76,1 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,6 млн осіб, а одужали понад 53,3 млн людей. Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (17 888 353). Кількість померлих – 320 845, одужали – 10 394 286 осіб.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Німеччина, Великобританія, Італія, Франція та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 11-му місці.