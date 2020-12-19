Оперативні дані. В Україні виявили 11742 нових хворих на коронавірус

Від початку епідемії в Україні виявили 956123 випадків інфікування

З коронавірусом вчора госпіталізували 2865 осіб

В Україні за минулу добу, 18 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Загалом від початку епідемії в Україні виявили 956123 випадків інфікування, з них 574536 людей одужали та 16469 – померли від ускладнень.

Лабораторії за добу здійснили 60089 тестувань: з них методом ПЛР – 39258, методом ІФА – 20831. Від початку пандемії у нас провели 5248720 ПЛР-досліджень.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1364), Одеській (1161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.

Як повідомлялося, в Україні 17 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 12630 людей. Водночас 12866 людей одужали та 260 – померли від ускладнень.

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