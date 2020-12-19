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    Здоров'я

    Оперативні дані. В Україні виявили 11742 нових хворих на коронавірус

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    Від початку епідемії в Україні виявили 956123 випадків інфікування - Оперативні дані. В Україні виявили 11742 нових хворих на коронавірус
    Від початку епідемії в Україні виявили 956123 випадків інфікування

    З коронавірусом вчора госпіталізували 2865 осіб

    В Україні за минулу добу, 18 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

    Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Загалом від початку епідемії в Україні виявили 956123 випадків інфікування, з них 574536 людей одужали та 16469 – померли від ускладнень.

    Лабораторії за добу здійснили 60089 тестувань: з них методом ПЛР – 39258, методом ІФА – 20831. Від початку пандемії у нас провели 5248720 ПЛР-досліджень.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1364), Одеській (1161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.

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    Як повідомлялося, в Україні 17 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 12630 людей. Водночас 12866 людей одужали та 260 – померли від ускладнень.

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    Теги: Максим Степанов вірус коронавірус
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