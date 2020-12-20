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    У світі

    Трамп виступив проти нового локдауну в США

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    Трамп виступив проти нового локдауну в США - Трамп виступив проти нового локдауну в США
    Трамп виступив проти нового локдауну в США

    Локдаун ще гірше, ніж сам коронавірус, вважає Трамп

    Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що в країні не потрібно вводити локдаун попри зафіксовану раніше рекордну кількість заражень коронавірусом за добу.

    Про це глава Білого Дому написав у своєму твіттері.

    За його словами, локдаун ще гірше, ніж сам коронавірус.

    «Нам не потрібні локдауни: метод розв'язання проблеми не повинен бути гіршим, ніж сама проблема», – сказав американський глава.

    Як раніше повідомляло агентство, рівень щоденної захворюваності на Covid-19 в Сполучених Штатах в суботу подолав рекордну позначку, наблизившись впритул 400 тис. випадків, зареєстрованих за минулу добу.

    До слова, у світі коронавірус виявили у понад 76 млн людей. Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (17 888 353). Кількість померлих – 320 845, одужали – 10 394 286 осіб.

    На другому місці Індія – 10 004 825 інфікованих (145 171 особа померла й 9 550 712 одужали). На третьому місці Бразилія з 7 163 912 хворими (185 687 смертей від Covid-19 та 6 198 185 одужали).

    У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Німеччина, Великобританія, Італія, Франція та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 11-му місці.

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    Теги: США Дональд Трамп карантин вірус коронавірус
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