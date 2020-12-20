Трамп виступив проти нового локдауну в США

Локдаун ще гірше, ніж сам коронавірус, вважає Трамп

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що в країні не потрібно вводити локдаун попри зафіксовану раніше рекордну кількість заражень коронавірусом за добу.

Про це глава Білого Дому написав у своєму твіттері.

За його словами, локдаун ще гірше, ніж сам коронавірус.

«Нам не потрібні локдауни: метод розв'язання проблеми не повинен бути гіршим, ніж сама проблема», – сказав американський глава.

We don’t want to have lockdowns. The cure cannot be worse than the problem itself! https://t.co/sHBJfG9T8X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Як раніше повідомляло агентство, рівень щоденної захворюваності на Covid-19 в Сполучених Штатах в суботу подолав рекордну позначку, наблизившись впритул 400 тис. випадків, зареєстрованих за минулу добу.

До слова, у світі коронавірус виявили у понад 76 млн людей. Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (17 888 353). Кількість померлих – 320 845, одужали – 10 394 286 осіб.

На другому місці Індія – 10 004 825 інфікованих (145 171 особа померла й 9 550 712 одужали). На третьому місці Бразилія з 7 163 912 хворими (185 687 смертей від Covid-19 та 6 198 185 одужали).

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Німеччина, Великобританія, Італія, Франція та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 11-му місці.