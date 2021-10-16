Херсонщина у «червоній» зоні: найбільше до лікарень потрапляють молоді люди

Голова протипандемічного штабу: медикам, які приїдуть рятувати від Covid-19, гарантуємо житло

Чотири області України із наступного тижня перебуватимуть у «червоній» карантинній зоні через різке збільшення захворюваності на Covid-19. Першою «перефарбувалася» у червоне Херсонщина. Це доволі неочікувано, адже під час попередніх двох хвиль пандемії, коли «палали» західні області, Херсонщина декларувала значно менше випадків заражень. І це попри курортний статус регіону.

15 жовтня на Херсонщині зафіксовано 830 нових випадків захворювань. Понад 95% ліжко-місць, виділених під «ковід» у обласному центрі, заповнені хворими. Про це заявив в.о. заступника міського голови Роман Головня. Дещо краща ситуація в області, там нині зайняті пацієнтами 70% ліжок, визначених для хворих з Covid-19. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко. За його словами, нині в області бум вакцинації: люди почали розуміти, що для щеплених менше обмежень.

Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Микола Якименко очолює обласну Комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (Фото: Херсонська ОДА)

Є два пояснення зростання хворих на Covid-19

Під час попередніх хвиль коронавірусу Херсонщина показувала завжди один з найкращих результатів за зареєстрованими випадками захворювання. Чому зараз ситуація кардинально змінилася?

Пояснення дуже просте. Перш за все, тому що мешканці областей Західної України за час перших двох хвиль Covid-19 уже перехворіли. У людей сформувався імунітет. По-друге, рівень вакцинації. Подивіться на Київ, він раніше був серед лідерів, палав. Але місто має хороші показники з вакцинації. На жаль, мешканці нашої області не дуже добре сприйняли необхідність вакцинуватися, тому кампанія зі щеплення не дуже успішна. Окрім того, ми точно знаємо, що з тимчасово окупованого Криму заноситься вірус, адже там є сплеск захворюваності. Щоденний потік людей по двох пропускних пунктах «Каланчак» і «Чонгар» становить дві тисячі.

То, можливо, є необхідність тимчасово закрити переходи з окупованого Криму, як це було зроблено свого часу з окупованим Донбасом, де також сплеск захворюваності? Чи обговорюється така можливість на засіданнях штабу, який ви очолюєте?

Можливо і потрібна така необхідність, припинити переміщення людей з тимчасово окупованого Криму. Але ми навпаки, закликаємо людей, які перебувають на тимчасово окупованій території, щоби вони приходили на підконтрольну Україні територію, отримували вакцину. У нас велика кількість вакцини є, яка може їм допомогти вижити на тимчасово окупованій території.

Яка вакцина є зараз, наскільки її достатньо?

Вакцини навіть більше, ніж вдосталь, вистачає. Є CoronaVac, Pfizer, Covishield.

«На Херсонщині дві дози вакцини отримали 20% мешканців»

Скільки мешканців області вакциновано?

Повністю вакциновано приблизно 156 тис. осіб. Першу дозу отримали близько 200 тис. людей. В області проживає 1 млн 37 тис. людей.

«Ковідні» лікарні обласного центру заповнені хворими на понад 95%. Про це сказав в.о. заступника міського голови Херсона Роман Головня. А яка ситуація в області?

Нині в області заповнені 70% ліжок у лікарнях, відведених для пацієнтів з Covid-19. Всього в області розгорнуто 2006 ліжок для пацієнтів з цією хворобою. Станом на п’ятницю, 15 жовтня було зайнято 1281 ліжко.

В інтерв’ю «Главкому» головний санітарний лікар Херсонщини Юрій Ромаскавич у березні цього року казав про те, що в області було розгорнуто 2300 ліжок. Як пояснити, що під час загострення захворюваності кількість ліжок для пацієнтів з Covid-19 зменшилася?

Зрозумійте. Ми зараз плануємо ще одну лікарню відкрити під «ковід». Нікуди не поділися сезонні хвороби, серцево-судині, які потребують невідкладного реагування. Зараз ми зробили так, щоби відстань між пацієнтом і лікарнею, куди його доставляють, не перевищувала 40 км. Тому що під час нинішньої хвили у 2-4 рази потрібне більше кисню для пацієнтів, ніж раніше. Причина у дуже тяжкому перебігу хвороби, який ми спостерігаємо у пацієнтів.

Наскільки достатньо ліжок із киснем для пацієнтів з коронавірусною хворобою?

Бувають перебої з постачанням кисню. Але ми це питання вирішуємо в ручному режимі. Проблеми такої, як постачання кисню, загалом немає. Скажу, що у нас є державні субвенції на забезпечення лікарень кисневими станціями.

Микола Якименко: Хворіє дуже багато дітей (Фото: Укрінформ)

«Додатково розгорнемо 400 ліжок»

Скільки ще плануєте розгорнути ліжок для пацієнтів з Covid-19, де вони знаходитимуться?

Додатково плануємо розгорнути до 400 ліжок. Це буде у інших лікарнях, оскільки в тих, які працюють з «ковід» нині ми усе вже додали.

Медики кажуть про те, що нині стрибнула кількість хворих дітей і підлітків. Яка ситуація у вашій області, які категорії громадян найважче переносять цю хвилю?

Хворіє дуже багато дітей. Наприклад, п’ятницю, 15 жовтня до лікарень поступили дві дитини середньої тяжкості, але обидва вже киснево залежні. Найбільше поступає до лікарень не літніх, а молодих людей. Знову ж до прикладу, кілька днів тому до інфекційної лікарні поступили двоє спортсменів у дуже важкому стані. Нинішня хвиля коронавірусу чіпляє усі категорії людей. У нас в Новій Каховці перебуває у лікарнях дві дитини, яким чотири і шість місяців. Під час попередніх хвиль розповсюдження коронавірусу такого не було: до лікарень не поступали настільки маленькі пацієнти з коронавірусом.

Чи вистачає у лікарнях засобів індивідуального захисту, медикаментів?

Усього достатньо.

«Немає фахівців! Ті, які приїдуть, зможуть отримати квартиру»

Чого найбільше потребують лікарні?

Фахівців немає! Їх не було у першу і другу хвилі, бо вони усі тікали за кордон, а зараз ще більша у них потреба.

Що область робить для того, аби залучити фахівців, а також утримати у себе тих, хто ще не виїхав?

Ми звертаємося до усіх навчальних закладів, які готують медиків, обіцяємо належні умовні праці. Безумовно, зарплатню, яку отримають медики за кордоном ми на даний час платити не можемо, але усі можливості, які дає держава, ми вже надали для роботи. Нещодавно після інституту до нашої команди медиків додався анестезіолог, працюватиме у Новій Каховці. У нас є різні програми для того, щоби заохотити фахівців.

Які саме програми? У вас зараз є нагода через «Главком» загітувати медиків їхати до вас. Чому варто це робити?

В яку б лікарню фахівець не поїхав працювати, одразу ми надаємо житло, непогану зарплатню, можливість кар’єрного зростання.

Яка зарплатня? Чи враховує вона 300%, які нараховувалися медикам, залученим до боротьби з Covid-19?

Дивіться, у презентованому проєкті бюджету, про це Віктор Ляшко казав, передбачена зарплата у медсестер від 13,5 тис. грн. Зарплатня буде вже на рівні. Це чиста зарплатня, без усіх надбавок, цих 300%. Тому на даний час якщо є можливість і змога приїхати, ласкаво просимо. Перш за все, для молодих фахівців це гарно, адже зі старту вони отримують житло.

Це тимчасове житло на час боротьби з пандемією Covid-19?

Про це будемо домовлятися. Якщо фахівець захоче залишитися у нас, то ми вирішуватимемо питання, аби житло було не тимчасовим. Тобто людина зможе його купити. Ми проробляємо зараз деякі програми, які дозволятимуть за 5-7 років людині, яка тут працюватиме, залишити за нею це житло, у якому мешкатиме. Всі ці програми не нові, вони були. Просто їх ніхто не «піднімав», а ми зараз це зробили і хочемо показати, що це є і це працює.

На вулиці Херсона вийшли протиковідні патрулі. Чим саме вони займаються, якого результату роботи від них ви очікуєте?

З 6 жовтня рішенням регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ми перевели усю Херсонщину до помаранчевої карантинної зони, а з 15 жовтня область була переведена до червоної зони. Відбулося уже 896 перевірок, було сформовано 50 рейдових груп, за результатами 15 жовтня було складено 171 протокол про порушення… На даний час працюємо, аби люди дотримувалися того карантинного режиму, який почав діяти у нашій області.

Про які найбільш типові порушення ідеться?

Якщо взяти транспорт, то це відсутність одягнених засобів індивідуального захисту, відсутність сертифікатів про щеплення в електронному вигляді або друкованому. Дозволяється також пред’являти результат тестування, який діє 72 години.

Михайло Глуховський, «Главком»